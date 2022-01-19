Центри первинної медико-санітарної допомоги Сум припинили електронний запис

Центри первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2 з 19 січня тимчасово припинили електронний запис через систему Helsi.me у зв'язку із ускладненням епідеміологічної ситуації. Мова йде про запис на прийом до сімейних лікарів та терапевтів. Проведення щеплень проводиться в звичному режимі.

За необхідності медичної консультації можна звернутись до контакт-центру або безпосередньо до свого сімейного лікаря чи терапевта.

Що відомо

17 шкіл Сумщини перейшли на дистанційне навчання, бо зростає кількість хворих на COVID-19 дітей. 18 січня захворіли 167 учнів по області. Всього в області на момент ранку 19 січня 215 учнів і студентів, а також 160 вчителів хворіють на коронавірус.

На Сумщині зафіксували новий штам коронавірусу – Омікрон. Минулого тижня Сумський обласний лабораторний центр відправив на дослідження в Київ 30 зразків ПЛР-тесту з підтвердженим коронавірусом. З них у 25 підтвердили штам Омікрон, а у решти – штам Дельта.

За добу 18 січня на Сумщині коронавірус підтвердили у 860 людей, восьмеро людей померли від ускладнень.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

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