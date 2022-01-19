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17 шкіл Сумщини перейшли на дистанційне навчання, бо зростає кількість хворих на COVID-19 дітей
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17 шкіл Сумщини перейшли на дистанційне навчання, бо зростає кількість хворих на COVID-19 дітей

Ганна Веретенник Євгенія Токарєва
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17 шкіл Сумщини перейшли на дистанційне навчання, бо зростає кількість хворих на COVID-19 дітей Суспільне Суми

17 шкіл на Сумщині перешли на дистанційну форму навчання через зростання захворюваності дітей на COVID-19. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова.

З її слів, за день 18 січня захворіли 167 учнів по області. Всього в області на момент ранку 19 січня 215 учнів і студентів, а також 160 вчителів хворіють на коронавірус.

Громади ті кількість шкіл, які пішли на дистанційне навчання:

  • Буринська громада – 2 школи
  • Дубов’язівська громада – 3 школи
  • Кириківська громада – 1школа
  • Тростянецька громада – 1 школа
  • Верхньосироватська громада – 1 школа
  • Ворожбянська – 1 школа
  • Лебединська громада – 1 школа
  • Хотінська громада – 1 школа
  • Юнаківська громада – 3 школи
  • Зноб-Новгородська громада – 2 школи
  • Середино-Будська громада – 1 школа

Що відомо

  • На Сумщині зафіксували новий штам коронавірусу – Омікрон. Минулого тижня Сумський обласний лабораторний центр відправив на дослідження в Київ 30 зразків ПЛР-тесту з підтвердженим коронавірусом. З них у 25 підтвердили штам Омікрон, а у решти – штам Дельта.
  • За добу 18 січня на Сумщині коронавірус підтвердили у 860 людей, восьмеро людей померли від ускладнень.
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