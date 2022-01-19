17 шкіл на Сумщині перешли на дистанційну форму навчання через зростання захворюваності дітей на COVID-19. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова.
З її слів, за день 18 січня захворіли 167 учнів по області. Всього в області на момент ранку 19 січня 215 учнів і студентів, а також 160 вчителів хворіють на коронавірус.
Громади ті кількість шкіл, які пішли на дистанційне навчання:
- Буринська громада – 2 школи
- Дубов’язівська громада – 3 школи
- Кириківська громада – 1школа
- Тростянецька громада – 1 школа
- Верхньосироватська громада – 1 школа
- Ворожбянська – 1 школа
- Лебединська громада – 1 школа
- Хотінська громада – 1 школа
- Юнаківська громада – 3 школи
- Зноб-Новгородська громада – 2 школи
- Середино-Будська громада – 1 школа
Що відомо
- На Сумщині зафіксували новий штам коронавірусу – Омікрон. Минулого тижня Сумський обласний лабораторний центр відправив на дослідження в Київ 30 зразків ПЛР-тесту з підтвердженим коронавірусом. З них у 25 підтвердили штам Омікрон, а у решти – штам Дельта.
- За добу 18 січня на Сумщині коронавірус підтвердили у 860 людей, восьмеро людей померли від ускладнень.