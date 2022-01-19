17 шкіл на Сумщині перешли на дистанційну форму навчання через зростання захворюваності дітей на COVID-19. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова.

З її слів, за день 18 січня захворіли 167 учнів по області. Всього в області на момент ранку 19 січня 215 учнів і студентів, а також 160 вчителів хворіють на коронавірус.

Громади ті кількість шкіл, які пішли на дистанційне навчання:

Буринська громада – 2 школи

Дубов’язівська громада – 3 школи

Кириківська громада – 1школа

Тростянецька громада – 1 школа

Верхньосироватська громада – 1 школа

Ворожбянська – 1 школа

Лебединська громада – 1 школа

Хотінська громада – 1 школа

Юнаківська громада – 3 школи

Зноб-Новгородська громада – 2 школи

Середино-Будська громада – 1 школа

Що відомо