У Кривому Розі хрещенські купання у парку Мершавцева перервалися через необхідність повернутися та забрати дітей зі шкіл, адже надійшло повідомлення про нове "мінування". Про це з місця події повідомив кореспондент Суспільного.
У Кривому Розі для купання на водохреща обладнали чотири офіційні локації, одна з них у парку Мершавцева, Центрально-Міського району.
За словами речниці ДСНС міста Світлани Чередниченко, надзвичайники чергували на офіційних та неофіційних місцях, де купаються містяни.
Криворіжанин Юрій вже десять років поспіль занурюється в ополонку каже: це завжди приємно, гарний настрій, а найголовніше – це здоров'я.
"Усім хто хоче спробувати це зробити вперше, потрібно загартовувати себе, хоча б контрастним душем та бути готовим, що нічого страшного у цьому немає", - радить чоловік.
Дружина Юрія, Тетяна прийшла підтримати чоловіка, говорить: сама не готова, проте вражена тими людьми, які це зробили.
Купання у парку Мершавцева було перервано, через повідомлення про "мінування" шкіл. Містяни вимушені були повернутись та забрати дітей з освітніх закладів.
Поліція та вибухотехніки перевіряють школи.
Суспільне чекає на підтвердження інформації від поліції.
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