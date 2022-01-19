Юшка, вареники та чай: як поблизу Хмельницького відзначали Водохреще

З гарячим чаєм, юшкою та варениками відзначили свято Водохреще на ставку у селі Іванківці Олешинського старостату. Цьогоріч громада освячувала воду тут вперше, розповіла староста Олешинського старостату Валентина Базилюк. За її словами, долучилось до святкування 40 людей.

На Водохреще у селі Іванківці Олешинського старостату в кризі ставу вирізали ополонку у вигляді хреста, прикрасили гіллям сосни. Протоієрей, настоятель парафії Василій Беринда прочитав молитву. Розповідає: "Освячення води - це є символ сходження благодаті Духа Святого. І ми занурюємо хрест - символ віри нашої, тому що через хрест прийшла радість, прийшло спасіння, прийшла радість світу нашого".

На свято до водойми прийшли 40 людей. Хтось набирає освячену воду, а хтось занурюється в ополонку. Зокрема, Максим Павлов зробив це вдруге за життя. Розповідає: "Відчуття неперевершені. Коли ти залазиш у воду, ти майже не відчуваєш холоду, а коли вилазиш, то прохолодно. Але відчуваєш якесь як оновлення".

Руслан Корольчук розповідає: на Водохреще занурюється в ополонку щороку вже понад 10 років за будь-якої погоди.

На березі рятувальники та медик, розповідає староста Олешинського старостату Валентина Базилюк.

Сімейна медсестра амбулаторії № 14 Аліна Зіняк каже: щороку 19 січня на Водохреще чергують. "Ми завжди є тут присутні. Для надання невідкладної допомоги завжди тут є хтось з амбулаторії", - каже медик.

Усіх присутніх частують юшкою, варениками та гарячим чаєм з двадцяти видів трав, каже Валентина Базилюк: "Вже впродовж десяти років тут купаються. Ми цьогоріч вперше тут як старостат".

Після частування на березі ставу заспівали колядку "Ой, на річці на Йордані".

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