Водохреще: як хмельничани в ополонки пірнали

В Хмельницькому на Водохреще облаштували 4 місця для купання в ополонці. Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу техногенної безпеки головного управління Держслужби у Хмельницькій області Євген Кукура. За його словами, поруч з місцями купання рятувальники облаштували пункти обігріву. Суспільне розповість, як купалися хмельничани на Водохреще.

Хмельничанин Ігор купається в ополонці на Водохреще не кожного року. Ділиться своїми враженнями від занурювання сьогодні: "Спочатку холодно, потім виліз, хвилинка-дві - і вже жарко".

Дружина Ігоря, Руслана, чоловіка підтримує та сама в ополонку не пірнає: "Я ще поки не вирішила, ще не наважуюся".

Двічі на тиждень у холодну пору року занурюється в ополонку житель обласного центру Сергій. Каже, займається моржуванням 15 років: "Відчуваю натхнення, позитивні емоції".

Фото: Суспільне Поділля Хмельничанин Сергій 15 років займається моржуванням.

Олександр купається на Водохреще 14 рік поспіль: "Дуже добре, знаєте. Хто не купається, той не зрозуміє. Коли виходиш з води, відчувається, як голки втикають. Цього просто не передати".

Біля місця купання чергують рятувальники та облаштований пункт обігріву, розповідає начальник відділення підводного розмінування головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олег Савіцький.

"На даному місці знаходимося з 19 години 18 січня, і будемо в подальшому тут до 19 години 19 січня. Проводимо заходи щодо забезпечення порядку під час проведення свята Водохреща, слідкуємо за тим, щоб відпочивальники провели свій вільний час, щоб не було травматизму і жодних летальних випадків", - каже Олег Савіцький.

Фото: Суспільне Поділля Біля місця купання облаштований пункт обігріву.

Лікарка з сімейної медицини Алла Соловей каже, що занурюватися в ополонку можна не всім: "Гострі захворювання, гострі стани, загострення хронічних захворювань, особливо звертаємо увагу на хронічні захворювання різних слизових, дихальних шляхів, сечовивідних шляхів, цукровий діабет в стадії декомпенсації, стенокардія, гіпертонічна хвороба теж у важких кризових перебігах".

Готуватися до занурення в холодну воду слід розпочинати з осені, говорить лікарка: "Це тривалі прогулянки на свіжому повітрі, щоб ми звикали до низької температури. Далі - це контрастний душ, купання, обливання. Поступово, регулярно і постійно всі класичні методи до загартовування. За день ми не підготуємося".

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