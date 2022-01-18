24 спеціалізованих місць для купання облаштують на Хмельниччині на Водохреще. Чотири з них - в обласному центрі. Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу техногенної безпеки головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Євген Кукура. За його словами, під час святкових заходів чергуватимуть групи рятувальників та медиків. Сьогодні, говорить Євген Кукура, окрім облаштування місць для купання, нагадують жителям обласного центру про основні заходи щодо дотримання правил безпеки на водоймах.

13 пунктів обігріву розгорнуть в 24 спеціалізованих місцях для пірнання в області, говорить заступник начальника відділу техногенної безпеки головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Євген Кукура: "Два у Кам’янець-Подільському районі, 2 – у Шепетівському та 9 - на території Хмельницького району".

На території міста Хмельницького буде знаходитись 4 місця, де будуть відбуватися заходи, та буде розгорнуто 3 пункти обігріву. В даних пунктах буде запропоновано громадянам гарячий чай і теплі покривала.

Підготовку до моржування слід розпочинати у теплу пору року, говорить начальниця медичного сектору головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Ія Фрусевич.

"Процес загартовування до низьких температур полягає в щоденному купанні з поступовим збільшенням часу проведення в холодній воді. В домашніх умовах як альтернатива - контрастний душ. Адже за сприяння низьких температур дозволяє вам взимку увійти в холодну воду без ризику застуд", - каже лікарка. За її словами, протипокази до занурювання в ополонку становлять такі захворювання, як туберкульоз легень, ревматизм, гіпертонія, серцева недостатність.

"Занурюватись у воду краще по шию, не змочивши голову, щоб не спровокувати рефлекторного звуження судин головного мозку. Занурюйтесь у воду не більше однієї хвилини. Одразу після виходу з води швидко обітріться, не вживайте алкоголю до і після купання", - радить Ія Фрусевич.

Фото: Суспільне Поділля Занурюватись у воду краще по шию, не змочивши голову.

Заступник начальника відділу цивільного захисту Хмельницького райуправління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Ленюк розповідає про правила поводження на кризі: "Товщина льоду для однієї людини - не менше 7 см, для риболовлі - 10 см. Якщо це група осіб, має бути 15 см, для автомобілів має бути 20-30 см. Основними правилами ще є таке: виходити на лід по одному, не скупчуватися групами біля ополонок".

Рятувальники демонстрували процес порятунку людини, котра провалилася під кригу, та інформували жителів обласного центру щодо правил поводження на водоймах.

Хмельничанин Богдан планує на Водохреще занурюватися в ополонку: "Я думаю, що воно якісь свої властивості має, і відчуття свіжості - це завжди на цілий рік супер".

За словами Євгена Кукури, церемонія освячення води відбудеться 19 січня о 7.30 на правому березі річки Південний Буг, поблизу аварійно-рятувальної станції.