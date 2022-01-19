Тисяча за вакцинацію: на що херсонці витрачають гроші за програмою "єПідтримки"

Місяць діє програма "єПідтримки": українці, які отримали дві дози вакцини від COVID-19 можуть отримати 1000 гривень і витратити її на квитки до театру, кіно, книжки, абонемент у спортзал чи квитки на залізничний транспорт. На що тисячу за вакцинацію витрачають херсонці, - дізнавалось Суспільне.
Лариса Балакірська – вчителька історії. Жінка пройшла повний курс вакцинації та отримала 1000 гривень за програмою "єПідтримки". Витратити гроші вирішила на книжки у магазині.
"Поїхати зараз десь немає можливості, оскільки я живу у сільській місцевості, то театр і кіно – не зовсім вдало для мене і продуктивно. Третій момент – я люблю дуже читати й для моєї професії потрібні дуже книжки. Це для мене дуже вдала можливість придбати те, що я захочу", - каже жінка.
Видавнича галузь – входить до програми "еПідтримки", розказує директорка мережі книжкових магазинів Ганна Лісова. Розрахуватися за товар люди можуть і в магазині, і замовити літературу онлайн.
"Стикаємося з тим, що не всі люди знають можливості свого смартфона, якщо не підтримує смартфон формат NFC, то людина не може розрахуватися карткою, смартфоном, тоді ми пропонуємо зайти на сайт і зробити замовлення і розрахуватися тією ж карткою, але на сайті. Завдяки цій тисячі ми відчули, що значно побільшало покупців в наших магазинах і більше людей звертаються на сайт за книжками", - каже Ганна Лісова.
В кінотеатрі за гроші "єПідтримки" можна придбати не лише квиток на сеанс, каже керівник Вадим Долобан, а й подарункові сертифікати, снеки, попкорн та безалкогольні напої. У грудні, коли запустили систему були технічні проблеми, тепер біля кас розмістили алгоритм оплати.
"Ковідну тисячу почали приймати ще до нового року. Значно глядачів побільшало, люди, мабуть, скучили за розвагами, за кіно", - говорить Вадим Долобан.
Скористатися такою можливістю вирішила херсонка Марина.
"У кіно рідко ходжу, а зараз є гарна нагода сходити. Дітей до школи й прийти у кіно", - каже жінка.
Херсонка Алла отримала два щеплення від коронавірусу й одну тисячу гривень за програмою "єПідтримка". Жінка вдруге купує квитки на виставу в музично-драматичному театрі ім.Куліша.
"Нам взагалі зручно. Чому вирішили витратити саме на театр? Чоловіка кошти - на театр, свої пішли на фітнес. Кіно ми не дуже полюбляємо, а театр залюбки завжди", - говорить жінка.
Програма "єПідтримки", каже директор обласного музично-драматичного театру Олександр Книга, позитивно вплинула на їхню роботу. На вистави почали приходити більше людей.
"Це з одного боку і фінансова підтримка театру. Дуже цікава ідея. Мене тішить той факт, що я бачу багато людей, які, я розумію, вперше прийшли до театру, тому що вони не знають, що таке партер, амфітеатр, як пройти на балкон. Це мене тішить, значить нові люди прийшли у театр і наше завдання, щоб їм це сподобалося, щоб вони прийшли ще раз", - каже Книга.
У театрі ляльок термінал встановили на початку січня, розказує директор Віктор Гаврилюк.
"Люди дуже охоче купують саме за е-тисячею квитки. З початку місяця за цим терміналом в нас уже розрахувалися на суму десь близько 17 тисяч гривень. Це при тому, що вистави у нас в суботу та неділю. Навіть, минулої суботи, готівки в нас у касі не було, всі розраховувалися через термінал", - каже Гаврилюк.
Що відомо:
- Станом на 15 січня українці витратили понад 1,3 мільярда гривень, отриманих у рамках програми "єПідтримка", спрямованої на заохочення до щеплення проти коронавірусу.
- 15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.
- Станом на 19 січня на Херсонщині два щеплення проти коронавірусу отримали 354142 особи. 1142 людини пройшли вакцинацію протягом останнього тижня.
- Триває вакцинація бустерною дозою. За останній тиждень на Херсонщині нею вакцинувалися 1467 людей. Усього третю вакцину зробили 6589 жителів області.
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