Тисяча за вакцинацію: на що херсонці витрачають гроші за програмою "єПідтримки"

Місяць діє програма "єПідтримки": українці, які отримали дві дози вакцини від COVID-19 можуть отримати 1000 гривень і витратити її на квитки до театру, кіно, книжки, абонемент у спортзал чи квитки на залізничний транспорт. На що тисячу за вакцинацію витрачають херсонці, - дізнавалось Суспільне.

Лариса Балакірська – вчителька історії. Жінка пройшла повний курс вакцинації та отримала 1000 гривень за програмою "єПідтримки". Витратити гроші вирішила на книжки у магазині.

"Поїхати зараз десь немає можливості, оскільки я живу у сільській місцевості, то театр і кіно – не зовсім вдало для мене і продуктивно. Третій момент – я люблю дуже читати й для моєї професії потрібні дуже книжки. Це для мене дуже вдала можливість придбати те, що я захочу", - каже жінка.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Видавнича галузь – входить до програми "еПідтримки", розказує директорка мережі книжкових магазинів Ганна Лісова. Розрахуватися за товар люди можуть і в магазині, і замовити літературу онлайн.

"Стикаємося з тим, що не всі люди знають можливості свого смартфона, якщо не підтримує смартфон формат NFC, то людина не може розрахуватися карткою, смартфоном, тоді ми пропонуємо зайти на сайт і зробити замовлення і розрахуватися тією ж карткою, але на сайті. Завдяки цій тисячі ми відчули, що значно побільшало покупців в наших магазинах і більше людей звертаються на сайт за книжками", - каже Ганна Лісова.

В кінотеатрі за гроші "єПідтримки" можна придбати не лише квиток на сеанс, каже керівник Вадим Долобан, а й подарункові сертифікати, снеки, попкорн та безалкогольні напої. У грудні, коли запустили систему були технічні проблеми, тепер біля кас розмістили алгоритм оплати.

"Ковідну тисячу почали приймати ще до нового року. Значно глядачів побільшало, люди, мабуть, скучили за розвагами, за кіно", - говорить Вадим Долобан.

Скористатися такою можливістю вирішила херсонка Марина.

"У кіно рідко ходжу, а зараз є гарна нагода сходити. Дітей до школи й прийти у кіно", - каже жінка.

Херсонка Алла отримала два щеплення від коронавірусу й одну тисячу гривень за програмою "єПідтримка". Жінка вдруге купує квитки на виставу в музично-драматичному театрі ім.Куліша.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

"Нам взагалі зручно. Чому вирішили витратити саме на театр? Чоловіка кошти - на театр, свої пішли на фітнес. Кіно ми не дуже полюбляємо, а театр залюбки завжди", - говорить жінка.

Програма "єПідтримки", каже директор обласного музично-драматичного театру Олександр Книга, позитивно вплинула на їхню роботу. На вистави почали приходити більше людей.

"Це з одного боку і фінансова підтримка театру. Дуже цікава ідея. Мене тішить той факт, що я бачу багато людей, які, я розумію, вперше прийшли до театру, тому що вони не знають, що таке партер, амфітеатр, як пройти на балкон. Це мене тішить, значить нові люди прийшли у театр і наше завдання, щоб їм це сподобалося, щоб вони прийшли ще раз", - каже Книга.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

У театрі ляльок термінал встановили на початку січня, розказує директор Віктор Гаврилюк.

"Люди дуже охоче купують саме за е-тисячею квитки. З початку місяця за цим терміналом в нас уже розрахувалися на суму десь близько 17 тисяч гривень. Це при тому, що вистави у нас в суботу та неділю. Навіть, минулої суботи, готівки в нас у касі не було, всі розраховувалися через термінал", - каже Гаврилюк.

Що відомо:

Станом на 15 січня українці витратили понад 1,3 мільярда гривень, отриманих у рамках програми "єПідтримка", спрямованої на заохочення до щеплення проти коронавірусу.

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Станом на 19 січня на Херсонщині два щеплення проти коронавірусу отримали 354142 особи. 1142 людини пройшли вакцинацію протягом останнього тижня.

Триває вакцинація бустерною дозою. За останній тиждень на Херсонщині нею вакцинувалися 1467 людей. Усього третю вакцину зробили 6589 жителів області.

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