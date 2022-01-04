У Херсонському обласному театрі ляльок з 2-го грудня можна купити квиток з грошей "єПідтримки". Йдеться про 1 тисячу гривень за повний курс вакцинації від COVID-19. У музично – драматичному театрі імені Куліша таку опцію запровадили з кінця грудня минулого року. Чи користуються цим херсонці, дізнавалося Суспільне.

Оксана Павленко прийшла купити квитки для себе та двох дітей на виставу у театрі ляльок. Говорить, такий формат для неї зручний.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

"Дуже зручно. Ми вчора були у Мультиплексі, витратили гроші і сьогодні, у нас ще є залишок, ми придбали 5 квитків у ляльковий театр. І ще плануємо драмтеатр відвідати, для 2-х дітей дуже зручно", - каже жінка.

Як розповів директор обласного театру ляльок Віктор Гаврилюк, завдяки цій послузі кількість відвідувачів зросла.

"Деякі люди приводять двох дітей. Вони беруть дітям квитки, а самі сидять у фоє. А зараз дивлюся, з батьками діти йдуть, тому що можна купити квитки", - говорить директор.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

Касирка театру ляльок Наталія Боровік говорить, що близько 40% їх глядачів зараз користуються саме віртуальними грошима для купівлі квитків.

"Хвилини дві займає. Може, не у всіх одразу все спрацьовує на телефоні, то декілька разів пробують. А так за хвилину квиток у вас", - говорить касирка.

У Херсонському обласному музично-драматичному театрі ім. Миколи Куліша продавати квитки за допомоги є-підтримки почали 20 грудня, сказав директор Олександр Книга. За ці дні електронними грошима люди заплатили 55 тисяч гривень.

"Люди ще не зовсім зрозуміли, треба завчасно картку зробити, не всі ще розібралися. От у нас так і на "Чумацькій криниці" було. Думаю, ще декілька днів, люди розберуться й у нас буде набагато більше таких відвідувачів. Для людей, яким дорого піти до театру, це така хороша можливість", - каже директор драмтеатру.

Олександр Книга додає, що стояти у черзі для купівлі квитка не обов`язково, адже "ковідною" тисячею можна розрахуватись і онлайн.

Що відомо:

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що перші "тисячі" від держави на картки вакцинованих українців почнуть надходити вже з 20-21 грудня.

Понад 6,1 мільйона щеплених від коронавірусу українців подали заявки на отримання тисячі гривень за програмою "єПідтримка", а на різні послуги вони витратили вже 638 млн гривень.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

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