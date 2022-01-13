У Дніпрі на Водохреще облаштують чотири офіційні майданчики для занурення

У Дніпрі на Водохреще облаштують чотири офіційні локації для купань. Про це під час пресконференції повідомив заступник директора комунального підприємства "Дирекція територій та об’єктів рекреації" Дніпровської міської ради Дмитро Ріхтер.

"Місця облаштують у парках Сагайдак та Придніпровський, Монастирському острові та на озері, що на Червоному Камені. Подбають про підходи до води, встановлять намети для обігріву й перевдягання, до того ж будуть місця з гарячими чаєм та кавою", – розповів він.

Традиційно на локаціях чергуватимуть рятувальники.

Інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського районного управління Ольга Петренко радить дніпрянам занурюватися тільки у дозволених місцях, де перевірене дно.

Сімейна лікарка КНП «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 6» Ірина Шведак зазначає: напередодні занурення слід обов’язково проконсультуватися із сімейним лікарем, адже можуть бути протипоказання.

"Для тих, хто має хронічні захворювання, купання в ополонці може бути небезпечним. А для підготовленої людини небезпеки для здоров’я не буде, проте одразу треба дотриматися правил: опісля перебувати в теплому місці, обтертися та випити гарячого чаю, категорично не рекомендую вживати алкоголь після занурення», – зауважила лікарка.

Минулоріч через карантин місць для масового занурення у воду на Водохреще не організовували, також скасували загальноміські святкові заходи.

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