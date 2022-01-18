У Дніпрі понад 700 поліцейських та 50 військовослужбовців Нацгвардії забезпечуватимуть охорону публічного порядку та безпеку в місцях обрядового купання та Хресної ходи. Про це йдеться на офіційній сторінці Нацполіції області.

За словами начальниці відділу охоронних та масових заходів управління превентивної діяльності Нацполіції області Лілії Наумушкіної, богослужіння з нагоди Хрещення Господнього відбудуться 19 січня у майже 500 культових спорудах області та 100 місцях, відведених для купання.

«Найбільш масштабні масові заходи відбудуться у Дніпрі. Для обрядового купання міською владою організовано 4 місця. Зокрема, зануритися можна буде на Монастирському острові, пляжі парку «Придніпровський», пляжі парку «Сагайдак» та в озері на житловому масиві Червоний Камінь» - розповіла жінка.

В усіх місцях, відведених для купань, чергуватимуть рятувальники та медики.

Також в обласному центрі об 11-ій годині заплановано проведення Хресної ходи від Свято-Троїцького кафедрального собору до Собору Іоанна Хрестителя. На цей час буде частково обмежено рух транспорту в центральній частині міста.

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