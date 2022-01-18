Керівнику одного з агропідприємств Кіровоградщини повідомили про підозру у розтраті чужого майна – 60 вантажівок пшениці, яку йому віддали на зберігання. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко.

Чоловіка підозрюють у тому, що він вивіз зі складів підприємства 2300 тонн пшениці, яка належала іншому підприємству. Між ними був укладений договір про зберігання збіжжя, сказала Наталія Алєксєєнко. Сума збитків складає понад 17 мільйонів гривень, отримані гроші, підозрюють, чоловік витратив. Події мали місце влітку 2019 року.

Справу розслідують за частиною п'ятою статті 191 Кримінального Кодексу України. Покарання передбачене цією статтею – від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Суспільне чекає на судове засідання, щоб озвучити позицію підозрюваного.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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