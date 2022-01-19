"365 графічних нарисів": у Харкові відкриється виставка Гамлета Зіньківського

19 січня у YermilovCentre відкриється виставковий проєкт художника Гамлета Зіньківського "⅔".

Виставка складатиметься з 365 графічних робіт, повідомили у пресслужбі YermilovCentre.

Роботи, які покажуть на виставці "⅔", Зіньківський створив протягом 2021 року: "Один день, одна ситуація, одна робота".

Відкриття виставки — о 19:00. Вона працюватиме щоденно до 13 лютого з 12:00 до 20:00. Вхід — безплатний. Виставка працюватиме з дотриманням вимог карантину, сказано у повідомленні.

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