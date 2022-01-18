Колективна пам'ять про втрату: у Харкові покажуть художній проєкт про Голодомор

У Харкові презентують художній проєкт українсько-канадської художниці Лесі Марущак "Марія", який увічнює пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Проєкт презентують 19 січня о 18:00 в галереї ім. Генриха Семирадського. Виставка складатиметься з трьох серій — переважно архівних світлин з авторською обробкою, розповіла Суспільному комунікаційна менеджерка проєкту Валерія Шевченко.

"Одна з них — робота з архівною фотографією, які Марущак доопрацьовувала: брала їх за основу і малювала зверху червоні кружечки з лініями. Є також предметна фотографія, яку вона робила у студії у Канаді: відзняла миску, поруч з якою зерно. Є робота з сімейними архівами — власне, фотографія дівчинки "Марії", — розповіла Шевченко.

holodomormuseum.org.ua

Світлини австрійського інженера Александра Вінербергера, який у ті роки жив у Харкові й зафіксував наслідки геноциду, також лягли в основу однієї з серій експозиції. За задумом авторки, виставка має стати абстрактним простором, "який би зіштовхував глядача із колективною пам'яттю про втрату".

"Сучасна війна проти України спирається на ті ж види зброї, які нормалізувалися під час та після Голодомору: дезінформація, заперечення та приховування. "Марія" — це метафора персонального та колективного страждання", — каже Марущак.

"Марущак — вже у четвертому поколінні канадка, але вона відчуває приналежність до українського народу, вивчала історію. Їй цікавий соціально-політичний контекст життя українського народу", — зазначила Шевченко.

holodomormuseum.org.ua

Глядачі можуть написати свої історії та думки про Голодомор та залишити їх на спеціальній дошці у виставковому залі.

Галерея розташована у Північному корпусі Університету імені Каразіна. Працює з вівторка по суботу з 12:00 до 18:00. Виставка триватиме до 19 лютого.

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