В Одесі планують відремонтувати санаторій на Французькому бульварі – тендер

В Одесі планують реставрувати фасад та дах корпусу № 1 санаторію "Одеса" Служби безпеки України. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Заклад знаходиться за адресою: Французький бульвар, 52. Комплекс споруд збудували у 1886-1889 роках за сприяння Григорія Маразлі. Загальна площа пам’ятки – 4 588,3 кв. м.

За даними тендерної документації, протягом 80-90 років будівлю експлуатували як основний санаторний корпус №1 санаторію "Одеса" СБ України. Наразі приміщення використовують тільки у літній період, споруда знаходиться у незадовільному стані.

Представники санаторію зазначили, що фасад та внутрішній декор будівлі "зберегли автентичний вигляд". Відновити потрібно фасадне опорядження, вітражі та балкон вестибюльної частини, вітражі сходових клітин, карнизи та покрівлю. Вартість розробки проєктної документації оцінили у 1 087 045 гривень. Строк виконання робіт – до 31 травня 2022 року.

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