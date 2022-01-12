В Одесі ремонт вулиць біля Привозу планують завершити у квітні — міськрада

Ремонт на ділянках вулиць за квартал від Привозу в Одесі планують завершити до квітня 2022 року. До цього часу там планують укласти асфальт, нанести дорожню розмітку, облаштувати зупинки, оновити торгові точки та зупинити стихійну торгівлю. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

За даними пресслужби, на ділянці вулиці Преображенської, від Новощіпного ряду до вулиці Пантелеймонівської, оновили трамвайне полотно. Згодом там нібито укладуть верхній шар асфальту, нанесуть розмітку та встановлять зупинки.

Міська рада також нібито провила переговори з підприємцями, які "зацікавлені у ліквідації стихійної торгівлі", тож на ринку планують оновити торгові точки та замінити малі архітектурні форми.

Для відкриття трамвайного сполучення "Північ-Південь", яке сполучатиме житлові масиви Котовського та Таїрова, залишилося завершити капітальний ремонт перехрестя вулиці Преображенської з вулицею Пантелеймонівською, повідомили в міськраді з посиланням на віцемера Михайла Кучука. За його словами, розкопки у зимовий час проводити не будуть.

У мерії зазначили, що вже оновили трамвайне полотно на вулиці Новощіпний ряд та виконали капітальний ремонт. Також на ділянці вулиці Катерининської, вздовж Привозу, нібито розширили тротуари, оновили дорогу, організували смугу для громадського транспорту та висадили акації. Також у місті нібито провели доброустрій Привокзальної та Старосінної площ.

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