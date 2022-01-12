В Одесі планують відреставрувати пам'ятку архітектури на вулиці Пушкінській, 73. Про це стало відомо з тендеру, який опублікували на сайті державних закупівель Prozorro.

Вартість розробки проєктної документації оцінили у 649,8 тис. грн. В Управлінні капітального будівництва Одеської міської ради заявили, що планують відремонтувати фасад та покрівлю двоповерхової будівлі.

Як зазначили на сайті мерії, пам'ятку архітектури на вулиці Пушкінській, 73, звели у 1880-х роках за проєктом архітекторів Вейтко та Корницького. У 80-х роках ХIХ століття в будинку працював готель "Пушкін". А в роки Другої світової війни у приміщеннях пам'ятки розмістили народний суд.

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