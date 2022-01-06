Одеських легкоатлетів не пускають тренуватися у відремонтованому "Олімпійці"

В Одесі біля відремонтованого спорткомплексу Олімпієць 6 січня о 13 годині зібралися легкоатлети, їх батьки та тренерка. Комплекс відкрили для спортсменів тиждень тому, але наразі їм не дозволяють там займатися. Кажуть, що будівля не введена в експлуатацію і тренуватися можна тільки тим, хто був на чемпіонаті України. Про це розповіла кореспондентка Суспільного, яка поспілкувалася з учасниками акції.

Тренерка школи олімпійського резерву Ольга Цикош займається з дітьми віком 8-12 років. Жінка каже, тепер її 40 вихованців залишились без можливості тренуватись:

"Сказали, що будівля не здана в експлуатацію, що щось іще не завезли, не встановили. Але було відкриття. Ми підходили до губернатора. Він сказав, що завтра ми можемо приступити до занять. Все, що потрібно нам, легкоатлетам, у нас є — це доріжка. Нам більше ніяких меблів не потрібно. Сказали, що впустять лише кращих спортсменів Одеської області для підготовки до чемпіонату України, а всі інші поки до лютого залишаються у підвішеному стані".

Суспільне Одеса Тренерка Ольга Цикош

Спортсменка Єсенія Малишенко рік займається легкою атлетикою. Розповідає, мріє займатися у новому манежі:

"Раніше я займалася у цьому манежі, але він був старий, було не дуже зручно. Зараз він, звичайно, дуже класний: і ями для стрибків, і покриття. Мені здається, було б дуже класно тут бігати. Але зараз нас сюди не пускають – це дуже прикро, тому що ми вже більше місяця сидимо вдома. По-перше, я не тренуюсь, мені це дуже не подобається. І я не бачусь з друзями, які також ходять на тренування".

Суспільне Одеса

На "Олімпійці" займалися син та донька Тетяни Чебан. Жінка каже – коли діти побачили відремонтований спорткомплекс, то були сповнені натхнення займатися. Та тепер – засмучені:

"Ось як сказати дитині, як пояснити йому, чому так відбувається? Чому одним можна займатися, а цим дітям не можна? Як їм стати чемпіонами, як ті, кого вже допустили?"

Суспільне Одеса Тетяна Чебан

Керівник спортивного комплексу, на який не пускають легкоатлетів, Андрій Кравченко повідомив «Суспільному», що "Олімпієць" в експлуатацію не введено і коментувати ситуацію він не буде. Ми звернулися за коментарем до прес-служби Одеської обласної адміністрації. Наразі чекаємо на відповідь.

Що відомо

Ремонт в спорткомплексі «Олімпієць» тривав три роки. На роботи із державного бюджету виділили майже 170 млн грн. Повністю завершили ремонт у грудні 2021 року. Відреставрований комплекс відкрили 29 грудня 2021 року.

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