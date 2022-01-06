Одеських легкоатлетів не пускають тренуватися у відремонтованому "Олімпійці"

В Одесі біля відремонтованого спорткомплексу Олімпієць 6 січня о 13 годині зібралися легкоатлети, їх батьки та тренерка. Комплекс відкрили для спортсменів тиждень тому, але наразі їм не дозволяють там займатися. Кажуть, що будівля не введена в експлуатацію і тренуватися можна тільки тим, хто був на чемпіонаті України. Про це розповіла кореспондентка Суспільного, яка поспілкувалася з учасниками акції.
Тренерка школи олімпійського резерву Ольга Цикош займається з дітьми віком 8-12 років. Жінка каже, тепер її 40 вихованців залишились без можливості тренуватись:
"Сказали, що будівля не здана в експлуатацію, що щось іще не завезли, не встановили. Але було відкриття. Ми підходили до губернатора. Він сказав, що завтра ми можемо приступити до занять. Все, що потрібно нам, легкоатлетам, у нас є — це доріжка. Нам більше ніяких меблів не потрібно. Сказали, що впустять лише кращих спортсменів Одеської області для підготовки до чемпіонату України, а всі інші поки до лютого залишаються у підвішеному стані".
Спортсменка Єсенія Малишенко рік займається легкою атлетикою. Розповідає, мріє займатися у новому манежі:
"Раніше я займалася у цьому манежі, але він був старий, було не дуже зручно. Зараз він, звичайно, дуже класний: і ями для стрибків, і покриття. Мені здається, було б дуже класно тут бігати. Але зараз нас сюди не пускають – це дуже прикро, тому що ми вже більше місяця сидимо вдома. По-перше, я не тренуюсь, мені це дуже не подобається. І я не бачусь з друзями, які також ходять на тренування".
На "Олімпійці" займалися син та донька Тетяни Чебан. Жінка каже – коли діти побачили відремонтований спорткомплекс, то були сповнені натхнення займатися. Та тепер – засмучені:
"Ось як сказати дитині, як пояснити йому, чому так відбувається? Чому одним можна займатися, а цим дітям не можна? Як їм стати чемпіонами, як ті, кого вже допустили?"
Керівник спортивного комплексу, на який не пускають легкоатлетів, Андрій Кравченко повідомив «Суспільному», що "Олімпієць" в експлуатацію не введено і коментувати ситуацію він не буде. Ми звернулися за коментарем до прес-служби Одеської обласної адміністрації. Наразі чекаємо на відповідь.
Що відомо
Ремонт в спорткомплексі «Олімпієць» тривав три роки. На роботи із державного бюджету виділили майже 170 млн грн. Повністю завершили ремонт у грудні 2021 року. Відреставрований комплекс відкрили 29 грудня 2021 року.
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