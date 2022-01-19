Конкурс на посаду директора театру ім. Пушкіна у Харкові: хто переміг

У конкурсі на посаду директора театру ім. Пушкіна перемогла театрознавиця Інга Лобанова. Після презентацій стратегій розвитку театру, які кандидати на посаду представили 18 січня, за Лобанову проголосували п'ять з дев'яти членів комісії.

Про це Суспільному повідомила одна з членкинь комісії Вероніка Склярова.

"Не було людей, які не згодні з кандидатурою, яка перемогла. Це Інга В'ячеславівна Лобанова. Вона дуже фахова людина, її презентація стратегії розвитку театру була найповнішою та об'ємною. Однак рішення було не одностайним. З дев'яти членів комісії проголосували за неї п'ять, утрималися — чотири, проти — нікого", — сказала Склярова.

Кандидатуру Інги Лобанової тепер мають затвердити на сесії обласної ради, каже Склярова.

"Зараз у театрі криза, 20 людей пішло лише за останні пів року. Є проблеми з авторськими правами й з дотриманням закону про українську мову. Там багато роботи", — сказала Вероніка Склярова.

Нині немає інформації про оскарження рішення комісії. На сайті облради поки що не було повідомлення про результати другого етапу конкурсу. Речник облради Павло Пєшков сказав Суспільному, що "готується офіційне повідомлення".

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