Комісія Харківської облради допустила до другого етапу конкурсу на посаду керівника театру ім. Пушкіна п'ятьох кандидатів, зауваження до яких виникли раніше.

Про це після додаткового засідання 14 січня повідомила Харківська обласна рада.

З протоколу засідання стало відомо, що попри зауваження окремих членів комісії до другого туру допустили всіх кандидатів, в тому числі режисерку театру "Арабески" Світлану Олешко.

Суспільне Харків

Таким чином в конкурсі візьмуть участь усі вісім кандидатів:

актор Сергій Москаленко;

театрознавиця Інга Лобанова;

заступниця директора театру ім. Пушкіна Наталя Мисенко;

музикантка Алла Карчевська;

режисерка Світлана Олешко;

актор Андрій Гапанович;

юрист Олег Свиридов;

держслужбовиця Вікторія Пономаренко.

Конкурсний відбір — заслуховування презентації проєктів програми розвитку театру — планується 18:00 15 січня.

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