Конкурсна комісія з обрання керівника Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна відмовила п'ятьом з восьми кандидатів у проходженні на наступний етап. Серед них — україномовна режисерка театру "Арабески" Світлана Олешко, яку не допустили через відсутність у пакеті претендентки документу про знання української.

Що сталося

Перше засідання комісії на чолі з депутатом облради Віталієм Гагаріним ("Блок Кернеса — Успішний Харків") відбулося 10 січня — прийшли сім з дев'яти членів.

Комісія розглянула документи вісьмох претендентів та дозволила пройти на другий етап відбору лише трьом з них — це актор Сергій Москаленко, театрознавиця Інга Лобанова та заступниця директора театру ім. Пушкіна Наталя Мисенко.

До решти претендентів деякі члени комісії мали питання. Так, під час розгляду документів висунули зауваження:

музикантці Аллі Карчевській — через оформлення атестату про середню освіту;

режисерці Світлані Олешко — через відсутність документа, який підтверджує рівень володіння українською мовою;

актору Андрію Гапановичу — через сумніви у його здатності виконувати посадові обов'язки;

юристу Олегу Свиридову — через відсутність стажу роботи в культурній сфері;

держслужбовиці Вікторії Пономаренко — через запізнення подачі документів.

Скріншот: Прес-служба Харківської обласної ради/YouTube

"Поведінка комісії підриває довіру", — Світлана Олешко

В обов'язковому переліку документів, які мали надати кандидати, не було сертифікату на підтвердження рівня володіння державною мовою, наполягає претендентка на посаду керівника театру Пушкіна, режисерка театру "Арабески" Світлана Олешко. Вона спілкується українською і ставить державною мовою спектаклі.

"Я маю документи про те, що вивчала українську мову і в школі, і в університеті. Я закінчила філологічний факультет університету Каразіна. Я написала дисертацію з української літератури XX століття. Звичайно, я можу скласти цей іспит скільки завгодно разів", — заявила режисерка.

На засіданні члени комісії визнають, що режисерка вільно володіє українською. У формальній відмові Олешко ж вбачає упередженість до своєї кандидатури.

"Це така дурня, висмоктана з пальця, там троє членів комісії, які ініціювали це, вони під час засідання говорили російською мовою і визнавали, що вони українською не володіють. На комісію подав офіційний лист пан Вінник (Анатолій Вінник, переміг у попередньому конкурсі на посаду керівника театру, але не був призначений облрадою — ред.), в якому він стверджує, що я не маю трирічного досвіду роботи в культурі, оскільки "Арабески" — це не театр, а громадська організація", — перераховує претензії Олешко.

Театр "Арабески" заснований у 1993 році, з 1993 до 2019 Олешко працювала у Харківському літературному музеї, який є комунальним закладом культури.

"Все має бути за законом", — Андрій Гапанович

У актора Андрія Гапановича, якому теж відмовили у відборі, від засідання комісії залишилися суперечливі враження. Він розповів Суспільному, що під час розгляду документів один з членів комісії з театру ім. Пушкіна повідомив, що з посади директора Харківського театру для дітей та юнацтва Гапановича "звільнили через корупцію".

До протоколу засідання внесли "зауваження до кваліфікації щодо здатності за своїми діловими і моральними якостями [...] виконувати відповідні посадові обов'язки", каже Гапанович.

Актор пояснює, що звільнився з посади директора у 2019 році "за згодою сторін". Приводом став можливий конфлікт інтересів відповідно до закону про запобігання корупції, адже в театрі працюють родичі Андрія Гапановича, зокрема, його син Андрій.

Претендент на посаду керівника театру каже, що жодних проваджень за його участю, через які можна було б назвати його "корупціонером", не існує.

"Дуже хотілося б, щоб члени комісії перед тим, як приймати рішення, перевіряли інформацію. Слова, які були сказані одним із членів комісії... Якби вони мали під собою якесь підґрунтя — документальне чи фактичне, то, безумовно, можна було б обговорювати. Рішення для мене не зовсім зрозуміле. Напевно, на комісії мала бути якась юридична служба, щоб перевіряти озвучену інформацію", — сказав актор.

facebook.com/rusdramacom Фрагмент з вистави театру ім. Пушкіна

Серед членів комісії є начальниця управління правового забезпечення діяльності ради Юлія Коваленко, проте на засіданні, згідно з протоколом, її не було.

Реакція облради та громадськості

Речник Харківської облради Павло Пєшков повідомив Суспільному, що в переліку обов'язкових документів значився наступний пункт: "Відповідно до ст. 10 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" претендент надає документ, що підтверджує вивчення української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови".

facebook.com/rusdramacom Фрагмент з вистави театру ім. Пушкіна

Співавторка закону про конкурсні комісії і закону про державну мову Ірина Подоляк бачить підстави для оскарження рішення комісії: "Комісія не мала права відхилити кандидатуру Олешко. Комісія мала сказати кандидатці, що вона, наприклад, до другого засідання повинна додати цей документ".

У законі про конкурсні комісії є вичерпний перелік документів і в ньому немає згадок про довідку, яка підтверджує знання державної мови, говорить Подоляк. В законі про мову така вимога є, проте кандидати не обов'язково мали подавати документ на першому етапі відбору.

Світлана Олешко планує оскаржувати рішення в адміністративному суді. В об'єднанні культурних організацій та діячів "Коаліція дієвців культури" повідомили, що інтереси режисерки в суді безкоштовно представлятиме юридична компанія ILF.

Андрій Гапанович ще не вирішив, чи оскаржуватиме рішення комісії: "На це питання я вам зараз не відповім. Практично вчора-позавчора це сталося. Зараз я обдумую цей момент".

Що далі

Голова комісії Віталій Гагарін коментувати причини відмови кандидатам та їх формальність кореспонденту Суспільного відмовився. "Ну яких формальних причин, я вас прошу, давайте на цьому зупинимось", — сказав Гагарін.

Речник Харківської облради Павло Пєшков ввечері 12 січня повідомив Суспільному, що рішення комісії не свідчить про відмову у допуску до конкурсу.

"Порушень немає, комісія лише не прийняла рішення, проте це не свідчить про відмову у допуску до конкурсу... Буде додатково [засідання] по кандидатах, по яких не прийнято рішення", — відповів Пєшков.

За його словами, 13 січня в облраді визначать кандидатури, які додатково розглянуть 14 числа. Саме додаткове засідання комісії відбудеться об 11:00 14 січня, повідомили у Харківській облраді.

Конкурсний відбір — заслуховування презентації проєктів програми розвитку театру — планується на 18:00 15 січня.

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