На посаду директора Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна претендують п'ятеро жінок та троє чоловіків — актори, музикантка, театрознавиця, режисерка, інженерка, юрист та держслужбовиця.

Список кандидатів опублікували на сайті Харківської обласної ради, яка оголошувала конкурс на посаду керівника театру. Документи від претендентів на крісло директора приймали до 28 грудня.

Заявки подали восьмеро людей. Наймолодшому кандидату — 36 років (Олег Свиридов), найстаршому — 63 (Алла Карчевська). Суспільне наводить основні дані про кандидатів з поданих ними документів та відкритих джерел.

Сергій Москаленко

Загальні відомості. Народився у Харкові, 45 років.

Закінчив Харківський державний інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського за спеціальністю "акторське мистецтво".

20 років грав у харківському театрі "P.S.". Також працював на радіо та телебаченні.

Інше. У мотиваційному листі пише, що трупа театру ім. Пушкіна "втратила мистецькі орієнтири".

До пакета документів додав рекомендаційні листи від головного режисера Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка Армена Калояна та одного з акторів театру ім. Пушкіна Олександра Могили.

facebook.com/rusdramacom

Алла Карчевська

Загальні відомості. Народилася у м. Шацьк Волинської області, 63 роки.

Закінчила Харківський державний інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського, кафедру "спеціального фортепіано".

В різні роки працювала викладачем музики та культурології, комерційним директором театру ім. Т.Г. Шевченка, адміністратором ХНАТОБ.

Інше. Почесний член Союзу письменників Харківської області.

В автобіографії вказала, що організовувала концертні тури по Україні "Хору Турецького" (Мінкульт вніс колектив до переліку тих, хто загрожує нацбезпеці — ред.) та Любові Успенської.

У мотиваційному листі Алла Карчевська зазначила, що володіє "мистецтвом дипломатії та психології людських відносин".

Також у листі кандидатка написала, що має "українські та міжнародні зв'язки зі сценаристами і режисерами та досвід гастрольної діяльності для театральної трупи".

Рекомендаційні листи кандидатка отримала від ексголови Харківської обласної організації Національної спілки письменників Івана Перепеляка та голови спілки "Міжнародний рух "Духовно-моральна цивілізація" Людмили Гуцол.

Інга Лобанова

Загальні відомості. Народилася у Харкові, 51 рік.

Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого за спеціальністю "театрознавець".

Працювала авторкою та ведучою на радіо, художнім керівником Харківської філармонії, викладала у вищих навчальних закладах Харкова.

Інше. Авторка понад 20 наукових публікацій, що висвітлюють діяльність театрів.

У своєму мотиваційному листі Лобанова написала, що спостерігає за творчою діяльністю театру "впродовж багатьох років" та має "низку наукових розвідок стосовно його історії".

Свою підтримку у рекомендаційних листах їй висловили генеральний директор-художній керівник Оперного театру Олег Оріщенко та голови Національної спілки театральних діячів України Богдан Струтинський.

teatrpushkina.com Фрагмент з вистави театру ім. Пушкіна

Світлана Олешко

Загальні відомості. Народилася у Харкові, 48 років.

Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю "російська мова та література".

Навчалася у Польському інституті театру, пересувній академії виконавських мистецтв (Нідерланди) та мистецькій школі стратегічного менеджменту (Словаччина).

Директорка та режисерка театру "Арабески". Була експерткою Українського культурного фонду та з 1993 до 2019 — науковим співробітником Харківського літературного музею.

Інше. Світлана Олешко — дружина музиканта та актора Міська Барбари, який раптово помер у жовтні 2021 року.

У мотиваційному листі визначила шість аспектів стратегії розвитку театру ім. Пушкіна, в яких зазначила про необхідність модернізації та реконструкції театру, артменеджменту, створення власної продукції, мережі співпраці з міжнародними партнерами, розвитку освітнього напряму, соціально-мистецьких проєктів та інформаційної політики.

"Сучасний театр — це простір для дискусій та дебатів. Наповнення критичного дискурсу. Пошук інноваційних шляхів. Інтерактивність", — написала Олешко.

Світлана Олешко подала рекомендаційні листи від декана театрального факультету ХНУМ ім. І. П. Котляревського Яни Партоли та співзасновниці благодійного фонду "Мистецькі надра" Ольги Сагайдак.

Наталя Мисенко

Загальні відомості. Народилася у м. Сєвєродонецьк Луганської області, 55 років.

Закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю інженер електронної техніки.

З 1995 до 2000 Мисенко служила за контрактом у ЗСУ.

З 2001 року працює заступником директора театру ім. Пушкіна.

У 2019 році здобула другу вищу освіту в "Міжрегіональній академії управленні персоналом" за спеціальністю "менеджмент".

Інше. Член Національної спілки театральних діячів України.

Серед нагород має почесну грамоту від виконкому Харківської міської ради, подяку голів облдержадміністрації і облради та годинник з логотипом "Голова Харківської обласної ради".

"Основна проблема керівництва театру — це відсутність стратегічного підходу в управлінні", — написала Мисенко в мотиваційному листі.

Рекомендаційні листи Наталі Мисенко серед інших надали заступник голови профспілки театру ім. Пушкіна Анатолій Лобанов та автор-виконавець пісень з Полтави Ігор Нікітін.

teatrpushkina.com Фрагмент з вистави театру ім. Пушкіна

Андрій Гапанович

Загальні відомості. Народився у місті Копейськ Челябінської області (Російська Федерація), 57 років.

Закінчив Челябінське музичне училище ім. П.І. Чайковського за спеціальністю "актор драматичного театру".

Другу вищу освіту отримав у Харківській державній академії культури за спеціальністю "менеджмент організацій".

Працював актором у різних театрах у Челябінську, Рибінську (Ярославська область, Росія), Полтаві та Харкові.

З 2011 до 2019 був директором у Харківському театрі для дітей та юнацтва. Нині працює актором театру та навчається в академії культури за фахом "сценічне мистецтво".

Інше. Член Правління Харківського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України.

Серед нагород має почесні грамоти від Мінкульту, облради та облдержадміністрації.

У своєму мотиваційному листі Гапанович зосередився на професійному досвіді.

"Мій досвід роботи директором театру підтверджується тим, що за роки мого керівництва наш колектив випустив 25 прем'єрних вистав, ми представили свою творчість на 12 міжнародних та всеукраїнських фестивалях, середньорічна заповнюваність залу для глядачів піднялася з 27% до 52%, а середньорічний дохід збільшився на 202%", — написав він.

Рекомендаційні листи для Гапановича надали декан сценічного мистецтва Харківської державної академії культури Ігор Борис і директорка "Великого академічного слобожанського ансамблю пісні і танцю" Вікторія Маляр.

Олег Свиридов

Загальні відомості. Народився в Харкові, 36 років.

Закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого та Харківський національний університет внутрішніх справ (кафедра адміністративного права).

Працював у прокуратурі Харківської області, головному управлінні юстиції Харківської області та Харківському метрополітені (на посаді юрисконсульта).

З 2013 року працює юрисконсультом Харківської міської організації ветеранів.

Інше. Член Національної спілки журналістів та Союзу юристів України.

Також має нагороди від облради, облдержадміністрації та грамоту Харківської єпархії УПЦ МП.

На чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року балотувався до Харківської облради від партії "Опозиційний блок".

Серед інших документів на посаду директора театру надав довідку зі школи, в якій зазначено, що Свиридов в атестаті за українську мову та літературу має п'ять та шість балів відповідно.

У мотиваційному листі назвав рішення щодо висунення своєї кандидатури на посаду директора "виваженим і спрямованим на подальший розвиток театрального мистецтва".

До пакету документів також додав чотири рекомендаційних листа: серед них — від голови Ради адвокатів Харківщини Вікторії Гайворонської та директора Харківського Будинку актора Ігоря Арнаутова.

facebook.com/rusdramacom Фрагмент з вистави театру ім. Пушкіна

Вікторія Пономаренко

Загальні відомості. Народилася в місті Попасна Луганської області, 48 років.

Закінчила Харківський державний інститут культури (зараз академія) за спеціальністю "народна художня творчість" (кваліфікація — керівник театрального колективу) та Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця за спеціальністю "державна служба".

Раніше працювала на посадах режисера, художнього керівника. Нині — в.о. начальника відділу культури, молоді та спорту Південної міської ради.

Інше. В автобіографії Пономаренко вказала, що "з початку своєї творчої діяльності отримала досвід сценариста, ведучої, актриси, вокалістки, сценічного декоратора, керівника тендерного комітету".

У мотиваційному листі кандидатка зазначила, що місією керівника є "формування міцного колективу однодумців, здатного до саморозвитку".

Обрати Пономаренко директоркою рекомендують головний режисер Національної філармонії України Володимир Лукашев та голова Харківського обласного відділення організації "Конгрес української інтелігенції" Ніна Виноградська-Якимчук.

Що відомо