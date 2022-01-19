У Кам'янці-Подільському чоловік накинувся з ножем на знайомого

У Кам'янці-Подільському під час застілля чоловік накинувся на свого знайомого та декілька разів ударив його ножем. Поранений чоловік зумів самостійно дістатися до домівки, звідки його госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у секторі комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.

Випадок трапилась вночі в одному з гаражних кооперативів Кам'янця-Подільського по вулиці Миколи Гордійчука.

"Під час спільного застілля між чоловіками виник конфлікт. У результаті, 43-річний місцевий житель декілька разів вдарив ножем 34-річного співрозмовника, з яким познайомився напередодні", - повідомили правоохоронці.

Додають, поранений самостійно дістався додому, де його батьки викликали поліцію та медиків. Чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення Кам'янець-Подільської міської лікарні. Наразі загрози його життю немає.

"Зловмисник в цей час намагався втекти з міста, але оперативники встановили його місце перебування і затримали. Знаряддя скоєння злочину у нього вилучили", - зазначають поліцейські.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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