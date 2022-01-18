"Слідство навмисне затягують", - каже вдова загиблого у ДТП жителя Хмельниччини

Удова загиблого в дорожньо-транспортній пригоді 45-тирічного Василя Антанюка Оксана побоюється, що односелець, який машиною збив її чоловіка, уникне покарання. Вона розповіла Суспільному: чоловіка поховала майже два місяці тому, і досі не може з’ясувати, як просувається слідство. На її думку, розслідування гальмують, щоби згодом закрити. Суспільне побувало у селі Ключівка, поблизу якої сталася ДТП, і де досі мешкають родини обох її учасників.

На узбіччі поблизу місця загибелі Василя Антанюка його вдова Оксана ставить квіти. Каже, ходить сюди часто, і ходила б щодня, якби не забороняли діти. За її словами, чоловік надвечір їхав цією дорогою велосипедом, і його збила машина їхнього ж односельця, яка рухалася в тому ж напрямку.

"Тут місце, де лежало його тіло на суцільній. Він їхав з села Кременчуки. Підхопило його десь далеко від цього місця. Він його на капоті провіз десь до 80 метрів, зупинилась його машина від тіла на узбіччі аж за 27 метрів з половиною, аж тепер загальмувала. І швидкість була немаленька, бо він його з першого удару на смерть. Зразу", - каже жінка.

Оксана каже, що жили з чоловіком душа в душу, мають трьох дітей та чотирьох внуків. За її словами, вони з чоловіком їздили на заробітки за кордон. Та восени на роботу до Польщі вона поїхала зі старшою донькою Валентиною. Василь залишився на господарстві з молодшою донькою Дариною.

"Дзвінок: "Васю збила машина на смерть". Ну що, моя реакція? Крик, шок, вищала, кричала. І ще й така далека дорога, що й не добратися: не долетіти, не добігти, хоч ногами біжи!",- пригадує удова.

13-тирічна Дарина згадує свій стан після звістки про смерть батька: "Мені подзвонив татів брат, він сказав: "Дашо, я не хочу тобі це казати, але ти це маєш знати, що твого тата збила машина, і його вже немає в живих".

Фото: Суспільне Поділля Оксана каже, що жили з чоловіком душа в душу, мають трьох дітей та чотирьох внуків.

Оксана каже: зароблені гроші витратили на дорогу та на поховання, яке вартувало майже 30 тисяч гривень. Тому, говорить, чекали від односельця, який збив чоловіка на смерть, покриття видатків на поховання.

"На дев’ятий день він прийшов, приніс 5 тисяч гривень. Він так оцінив життя мого чоловіка - в 5 тисяч. Він думає, що за 5 тисяч я можу поставити двох дітей на ноги", - каже Оксана Антанюк. Із її слів, той односелець приходив ще раз та приніс для неповнолітньої Дарини дві тисячі гривень.

Старша донька Валентина каже: "Він буде носити по дві тисячі кожен місяць, а завтра чи післязавтра його не стане. Дай Боже, щоб він жив, звичайно. 82 роки, ні в чому собі не відмовляє".

Чоловік, який збив Василя, мешкає в тій же Ключівці. Йому дійсно 82 роки. Чоловік каже, що того вечора було темно, їхав він не більше 90 кілометрів за годину, велосипедиста не бачив. Після удару, коли спрацювали подушки безпеки, був засліплений і тому не гальмував. А ще, каже, Василь був нетверезий.

Донька Валентина розповідає: батько лише інколи дозволяв собі чарку, він не був пияком.

"Був напідпитку. А він говорить, що "от я до нього підійшов, як тіло впало вже з машини, а від нього смерділо перегаром». Як? Людина не дихає, ти більше ста метрів проволік його на машині!", - каже Валентина.

Фото: Суспільне Поділля 45-тирічного Василя Антанюка поховали майже два місяці тому.

Свідків пригоди немає, відеокамер та ліхтарів вздовж дороги – теж. Товариш загиблого, останній його роботодавець та остання людина, яка бачила Василя Антанюка живим, Петро Прокопчук каже: освітлення з майданчику з сонячними батареями могло засліпити обох.

"Ліхтарі дуже були повернуті сюди. Він був трохи напідпитку. Я вважаю, що двоє винні. Яка причина? Що не було на Васі ні жилетки, ні світловідбивача. Він його й не бачив. Цей їхав, теж не був впевнений", - каже Петро.

Валентина каже, що батько на дорозі був обачний і має підозри, що слідство навмисно затягують: "Слідчий експеримент не робили, ми телефонуємо: «давайте робити», говорять, що без адвоката ми не можем робити. А адвокат поїхав на тиждень чи на два десь за кордон. Ми розуміємо: якщо справу будуть тягнути до року, і нема судмедекспертизи, то справу просто закриють".

Як просувається слідство, в поліції не коментують, посилаються на таємницю слідства. На ім’я начальника обласного управління нацполіції Суспільне надіслало журналістський запит, щоби дізнатися інформацію, яку в цей час можна оприлюднити, та чекає відповіді в визначені законом строки.

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