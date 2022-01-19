"Він хотів проскочити": адвокатка про перевищення швидкості Харківського у ДТП

16-річний Микола Харківський намагався проскочити на червоний сигнал світлофору, коли розігнав автомобіль до 180 км/год.

Про це напередодні судового засідання у Червонозаводському райсуді 19 січня повідомила адвокатка Миколи Харківського Інна Данилова.

"Він дав покази в ході досудового слідства. Казав, що їхав на своєму автомобілі, перевіряв стан даного авто, його швидкість. Це якийсь американський автомобіль. Він розігнав до 180 км/год у той момент, коли розумів, що не встигає пригальмувати. Коли він побачив, що не встигає пролетіти на зелений сигнал світлофору, чи вже жовтий мигаючий був, на тій швидкості, машина вже перевищувала швидкість. Він хотів проскочити на "червоний" і натиснув на газ швидше, щоб пролетіти — і так сталася ДТП", — сказала Данілова.

За її словами, підозрюваний повністю визнає свою провину, але зазначає, що у його діях не було прямого умислу.

"Що стосується складу злочину ДТП, мій підзахисний визнає повністю, він не заперечує той факт, що від його дій настала смерть потерпілого... Це злочин, вчинений з необережності. Воно не має прямого умислу. Мій підзахисний порушив правила дорожнього руху, а не вчинив умисне вбивство у відношенні Носова", — сказала адвокатка.

Цивільні позови

Суму цивільних позовів від дітей загиблого Ігоря Носова у розмірі два мільйони гривень Данілова називає необґрунтованими.

"Вони перебільшені до неймовірних сум. Не тому, що вони оцінили життя свого батька в суму два мільйони гривень — кожен з них. Ні, я розумію, що життя — воно безцінне, але будь-який цивільний позов має бути обґрунтованим", — говорить адвокатка.

Родина Харківського не в змозі їх оплатити, зокрема, через накладений арешт на майно, каже Данилова.

"Вони не в змозі оплатити суму, навіть, якщо це буде половина, або навіть одна третя цієї суми. Вони не погасять шкоду. По-перше, тому, що в межах цивільних позовів було подано клопотання потерпілими про накладення арешту на все майно моїх підзахисних. Через це ще був накладений арешт на квартиру, у якій вони всі проживають. Машина, яка побита, вона вилучена, теж на неї накладений арешт. І накладений арешт на мобільний телефон", — сказала Данілова.

На засіданні 19 січня суд має розглянути питання про тримання під вартою 16-річного Миколи Харківського, який 26 жовтня 2021 року на автомобілі Infiniti зіткнувся з Chevrolet, внаслідок чого загинув 58-річний водій Chevrolet Ігор Носов.

Що відомо