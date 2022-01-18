50 котів та дев'ять собак живуть у будинку та на подвір'ї Раїси Лукашевич із села Барашівка, що під Житомиром. Деяких тварин жінка підбирає сама, інших їй приносять волонтери.

18 січня кореспонденти Суспільного разом з Раїсою Лукашевич поїхали на ринок до Житомира. Там жінка купує їжу для своїх підопічних – пів сотні котів та дев'ятьох собак. За продуктами для тварин, каже, їздить двічі-тричі на тиждень. Грошима їй допомагає дочка та волонтери.

Саме волонтери 18 січня допомогли Раїсі відвезти додому сумки з їжею, котрі важать 10-15 кілограмів.

"Я купила курячий фарш, корм для котів та собак. Купила печінку – вона ситна, – а ще купую крупи та овочі", – розповідає жінка.

Фото: Суспільне Житомир Раїса Лукашевич каже, що кілька разів на тиждень купує їжу для тварин

Суспільне Житомир Тварини живуть у Раїси Лукашевич і на подвір'ї, і в хаті

Фото: Суспільне Житомир В обійсті Раїси живуть 50 котів та дев'ять собак

Тварини живуть у Раїси Лукашевич як на подвір'ї, так і разом з нею у будинку.

"Ви вдома сидите в теплій хаті і на теплій постелі – от і вони теж так хочуть. Я з ними сплю. Коли мене немає вдома, то тут анархія – старші починають бити менших. А так вони знають, що кожному все дають окремо, тому ніхто ні в кого не забирає", – говорить Раїса.

Фото: Суспільне Житомир Коли хазяйка вдома, тварини поводяться чемно, а коли вона йде, то можуть і побитися між собою

Фото: Суспільне Житомир Раїса хоче вести блог про життя своїх улюбленців

З усіх тварин улюбленцем жінки став пес, якого назвали ДіКапріо.

Суспільне Житомир Пес ДіКапріо – улюбленець Раїси

Суспільне Житомир

Зі слів Раїси, вона хотіла б розповідати про його життя та про життя інших своїх підопічних у соцмережах, але для цього їй потрібна допомога.

"Я маю чотири відеокамери і мрію, щоб хтось допоміг мені викладати ролики про життя моїх тварин в інтернет. Тоді тварини змогли б самі на себе заробляти гроші", – каже жінка.

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