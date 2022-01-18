У Житомирі біля ліцею №25 зночі лежить ялинка – ймовірно, впала від вітру

Зранку 18 січня поруч із будівлею ліцею №25 перехожі помітили повалену ялинку, котра, ймовірно, впала через пориви вітру. Станом на 14.00 ялинку все ще не прибрали. Про це Суспільному розповіла житомирянка Олена Шкатула, котра працює в приміщенні навпроти ліцею.

За її словами, ялинка, ймовірно, впала вночі.

"Я працюю в приміщенні за адресою: майдан Корольова, 12. Коли я вчора (17 січня – ред.) ввечері йшла з роботи десь близько 17.30, то ялинка ще стояла на місці, а сьогодні (18 січня – ред.) о 8 ранку, коли я їхала на роботу, то вона вже лежала на парковці. І досі там лежить, бачу – хто на машині, то під'їде до парковки подивиться і шукає інше місце машину ставити. Коли саме вона впала, можете запитати у вахтерів, котрі чергують у нас на першому поверсі", – каже Олена Шкатула.

Вахтерка, котра чергує на першому поверсі будівлі на майдані Корольова, 12, відмовилася представлятися, але розповіла кореспонденту Суспільного, що ялинка впала вночі – повалене дерево жінка побачила на світанку.

Фото: Суспільне Житомир Ялинка біля ліцею, ймовірно, впала від вітру

Фото: Суспільне Житомир

У телефонному коментарі Суспільному о 14.15 заступник директора житомирського комунального підприємства "Зеленбуд" Володимир Савченко сказав, що ялинку найближчим часом приберуть.

"Це не наша територія обслуговування, але ми безумовно це повалене дерево приберемо, бо це наслідки стихії. Заявка щодо цього дерева надійшла до міського інформаційного центру сьогодні (18 січня – ред.) о восьмій ранку. Але маю сказати, що таких заявок у нас вистачає – на Монументі Слави впали шість ялинок, ми теж їх прибиратимемо. Скільки загалом дерев повалив вітер я зараз сказати не можу, але можете запитати в нашому міському інформаційному центрі, котрий ці заявки приймає", – говорить заступник директора "Зеленбуду".

Фото: Суспільне Житомир Станом на 14.30 ялинку все ще не прибрали

Фото: Суспільне Житомир

У міському інформаційному центрі пообіцяли дати інформацію щодо повалених дерев у Житомирі у відповіді на офіційний запит Суспільного.

Також кореспонденти Суспільного повідомили про ще одне повалене дерево на вулиці Лесі Українки, 46.

ОНОВЛЕНО на 15.10

У телефонному коментарі Суспільному директор КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради Олександр Волокита сказав, що близько 14.30 працівники "Зелебуду" приїхали на місце і приступили до прибирання поваленої ялинки.

На запит Суспільного щодо кількості повалених дерев у Житомирі Інформаційний центр Житомирської міської ради надіслав офіційну відповідь, де вказано, що з 14 по 18 січня 2022 року у Житомирі впали 14 дерев та ще два зламалися.

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