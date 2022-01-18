17 січня детективи Нацполіції області спільно з оперативниками регіонального управління стратегічних розслідувань затримали на хабарі виконуючого обов’язки керівника одного з міськвійськкоматів Житомирщини. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Алла Ващенко.

За її словами, виконуючого обов’язки керівника військкомату затримали після отримання ним заключної частини хабара.

"43-річний виконуючий обов’язки військового комісара вимагав відкупне за уникнення призову на строкову військову службу. У подальшому він обіцяв оформлення відповідних документів про визнання іншого чоловіка непридатним до проходження служби. За такі послуги він просив одну тисячу доларів. Правоохоронці задокументували, що хабар складався з скількох частин: перша частина – це талони на пальне, друга частина – гроші, а 17 січня під час передачі третьої частини – пиломатеріалів на суму 21 тисячу гривень – поліцейські затримали посадовця на місці у порядку статті 208 Кримінального кодексу України", – сказала Алла Ващенко і додала, що затримання проходило під процесуальним керівництвом Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Виконувача обов'язків керівника військкомату взяли під варту. Попередня правова кваліфікація – частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. За цією статтею у разі доведення вини чоловіка можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років.

Фото: ГУНП в Житомирській області В.о. військового комісара затримали на отриманні третьої частини хабара

ОНОВЛЕНО на 16.40

У коментарі Суспільному керівник Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Ігор Галичанський сказав, що затримали виконувача обов'язків військового комісара Коростенського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"За хабар, який складався з трьох частин, виконувач обов'язків комісара обіцяв звільнити громадянина України 1996 року народження від призову на строкову військову службу. Крім того, він також обіцяв посприяти видачі чоловікові військово-облікових документів, які засвідчували б його непридатність до проходження військової служби", – каже Ігор Галичанський.

Суспільне Житомир Ігор Галичанський каже, що на хабарі затримали в.о. комісара Коростенського військкомату

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