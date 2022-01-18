Філарет позивається до Державної служби з етнополітики та свободи совісті — ОАСК

Почесний патріарх Філарет звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті скасувати припинення релігійного об’єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату. Про це повідомила пресслужба суду.

“Суд просять зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті здійснити реєстрацію Постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату, як такої, що скасовує припинення релігійного об’єднання УПЦ КП та релігійного центру релігійної організації “Київська Патріархія Української Православної церкви Київського Патріархату”, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у позовних вимогах Філарет просить визнати протиправною бездіяльність Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо реєстрацій у держреєстрі відповідної постанови.

Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом, зазначили у суді.

Суспільне намагається отримати коментар Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

Чому позивається Філарет

15 грудня 2018 року у Софії Київській відбувся об’єднавчий собор православних церков України. Духовенство УПЦ Київського патріархату, УПЦ Московського патріархату та Української автокефальної православної церкви створили єдину помісну Православну церкву України. Також вони ухвалили статут ПЦУ й обрали предстоятеля — митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет став почесним патріархом ПЦУ. Влітку 2019 року відбулися збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета у Володимирському соборі у Києві. На них вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ прокоментували, що це рішення немає юридичної сили.

Що відомо

Почесний патріарх Філарет закликав Вселенського патріарха Варфоломія повернути оригінал постанови помісного собору Української православної церкви Київського патріархату, в якому йшлося про ліквідацію УПЦ КП.

10 січня 2020 року Почесний патріарх Філарет відкликав свій підпис під постановою Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 р., який ухвалив рішення щодо ліквідації УПЦ КП. У Православній церкві України вважають, що такою дією Філарет підтверджує добровільне та усвідомлене підписання постанови.

Після юридичної ліквідації УПЦ Київського патріархату очільник УПЦ КП Філарет припинив відносини з ПЦУ та зібрався звертатися з приводу ліквідації церкви до ООН та ОБСЄ.

14 грудня 2019 року Архієрейський собор звернувся до Філарета з закликом до примирення та "припинення самоізоляції".

Філарету було залишене пожиттєве право служити у Володимирському соборі та жити в патріаршій резиденцій по вул. Пушкінській у Києві. Філарет у відповідь на це подякував, що його "не викинули на вулицю".

Предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що почесний патріарх Філарет досі перебуває в самоізоляції, хоча ПЦУ хоче, щоб він "почувався гідно" як людина, яка багато зробила для становлення Української православної церкви.

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