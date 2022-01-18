У Києві 19-20 січня у зв’язку з робочим візитом до України Державного секретаря США Ентоні Блінкена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького і Шевченківського районів. Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.
“Інформуємо, що відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади”, — йдеться у повідомленні.
Про те, що Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня відвідає Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки, Суспільному повідомили у пресслужбі Державного департаменту США.
У Держдепі зазначили, що 19 січня Блінкен планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
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