Програма медичних гарантій: як у херсонській лікарні впроваджується реформа

Медичні гарантії, пакети послуг, безплатна медична допомога – що це таке та в чому полягає медична реформа, дізнавалося Суспільне.

У неврологічному відділенні лікарні імені Карабелеша проводять реабілітаційні заняття. Обладнання цього кабінету – гордість лікарні, говорить фізіотерапевтка Наталія Гладишева. А головне – реабілітація для пацієнтів тут безплатна – завдяки тому, що входить у пакет послуг, на який лікарня підписала договір із Нацслужбою здоров’я.

"Коли пацієнт прийшов до нас, приїхав на каталці, а йде додому з тростиною, хоч і неспішно спочатку, це дуже тішить. 2 - 2,5 роки, як за кошти лікарні це оснащення було встановлене. Велика кількість людей і з області, і з міста можуть проходити цю реабілітацію безплатно", - говорить фізіотерапевтка.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Безплатним стало й лікування в стаціонарі, розповіла пацієнтка неврологічного відділення Ніна Пітенко.

"Я кожного року відвідую цю лікарню, щоб підкріпити свій організм. Зараз безкоштовне лікування. Раніше було до 5 тисяч", - каже пацієнтка.

"Проходжу лікування частенько, бо страждаю судинними спазмами. Різницю бачимо в обладнанні, бо ставлення до хворих завжди було дуже добре. Ось лежимо на таких зручних ліжках", - каже пацієнтка лікарні Ганна Ведяпіна.

Медична реформа приносить результати, говорить генеральна директорка Херсонської лікарні імені Карабелеша Алла Малицька.

"Це, по-перше, стосується організації надання медичної допомоги закладами, що надають первинну медичну допомогу, тобто робота сімейних лікарів, дільничних терапевтів і педіатрів. Там усе зрозуміло, і гасло, що гроші йдуть за пацієнтом, працює. Медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу, отримали правила надання цієї допомоги. Якщо медичний заклад відповідає вимогам кадровим, вимогам оснащення, тоді заклад отримує той чи інший пакет", - каже Алла Малицька.

Нові правила, говорить Алла Малицька, стимулюють розвиватися і медичні заклади, і лікарів. У результаті виграють пацієнти, говорить лікарка.

"Що стосується наших пацієнтів, крім того, що ми розвиваємо високотехнологічні методи лікування, лікування надається безкоштовно. Для кожного лікаря важливо бачити результати своєї роботи. І коли лікар оцінює те, що він надав кваліфіковану, найкращу медичну допомогу, що може бути краще?", - говорить директорка лікарні.

Цього року були введені нові пакети послуг, говорить Алла Малицька. Щоб знати про це, за її словами, херсонці мають співпрацювати зі своїми сімейними лікарями або цікавитися темою здоров’я самостійно. Як зробили співробітники бібліотеки імені Гончара, запросивши для спілкування юристку Олену Іпатенко.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

"Щороку приймається програма медичних гарантій, щоб надавати безкоштовні медичні послуги для населення. Це безпосередньо той комплекс медичних послуг, у тому числі медичних і лікарських засобів, які пацієнт може отримати безкоштовно. Що означає безкоштовно – це за кошти державного бюджету", - говорить юристка.

За якими напрямками медичної допомоги формуються пакети послуг, які заклади можуть укладати договір на надання цих послуг, на що мають право розраховувати пацієнти розповіла Олена Іпатенко під час зустрічі.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

"Сьогоднішня зустріч була присвячена роз’ясненню для херсонців програми медичних гарантій, яка прийнята на цей рік, для того, щоб люди розуміли, на які послуги вони мають право безкоштовно, яким чином ними скористатися, отримати якусь інформацію про ці послуги, яким чином поскаржитись і для того, щоб для себе прояснити, чи правильно вони все зрозуміли, чи мають вони сплачувати за якісь послуги, в якому випадку. Чи можуть вони вільно обирати сімейного лікаря або вузького спеціаліста", - говорить юристка.

Такі знання важливі для кожного, говорить бібілотекарка Олена Бджола

"Дуже важлива зараз інформація. Ми працюємо та не замислюємось над тим, що не маємо якоїсь інформації, а потім виявляється, що ми маємо якесь право: на безоплатні послуги та щось інше", - каже жінка.

Цього року фінансування медичних державних гарантій збільшили майже на 34 мільярди гривень, розповіла директорка обласного департаменту здоров'я Тетяна Карчевич. Пакетів медичних послуг передбачено 38.

"В цьому році додали два пакети. Це, як то кажуть, хірургія одного дня для пацієнтів і дорослих, і дітей. Також передбачено такий пакет, як готовність медичних закладів до надання допомоги в надзвичайних ситуаціях", - говорить Карчевич.

Зараз відбувається контрактування медичних закладів із Національною службою здоров’я, говорить Тетяна Карчевич. За результатами стане відомо, на яку суму зможуть розраховувати наші лікарні.

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