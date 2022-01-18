На Хмельниччині готуються до нової хвилі коронавірусної інфекції - ОДА

На Хмельниччині готуються до нової хвилі коронавірусної інфекції. Про це розповів перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Тюрін. За його словами, очікують на нову хвилю захворюваності на COVID-19 наприкінці січня.

"Вона може тривати за прогнозами кілька місяців. Хочу підкреслити, що і тривалість і розмах нової хвилі захворюваності вони будуть залежати від того, як ми з вами підготуємось, як ми застосуємо протиепідемічні заходи, проведемо достатній рівень щеплень", - говорить посадовець.

Наразі, за словами чиновника, в області першою та другою дозою провакциновано 52% населення. Найбільший відсоток імунізації у Волочиській громаді – 87,7%. Найменше 20,8% в Улашанівській громаді.

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