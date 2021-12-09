На Хмельниччині, крім штаму коронавірусу "Дельта", циркулює й інший, поки що невідомий штам COVID-19. Наразі зразки біоматеріалів, відібрані у хворих, направили на перевірку до столиці.

Про це повідомив заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Ткачук.

"У хворих штам "Дельта" після аналізу не підтверджувався. Штам невідомий, але проби ми направили до Києва. Наразі, що це за штам, ми не знаємо, результатів ще не має. Але дійсно, таких людей чимало, коли перевірка на штам "Дельта" дає негативний результат. Це точно не "Дельта", а інший штам коронавірусу", - говорить Сергій Ткачук.

Що відомо

На Хмельниччині виявили коронавірус штаму "Дельта"

Читайте також