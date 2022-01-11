В обласному краєзнавчому музеї, що у Кропивницькому, працює виставка, присвячена Кіровоградській наступальній операції та 78-й річниці визволення Кіровоградської області від нацистів під час Другої світової війни. Виставка складається з двох частин – постійної і тимчасової, концепцію якої змінюють щороку. Про це Суспільному розповів старший науковий співробітник відділу історії музею Анатолій Маршанін.

Тимчасову частину виставки присвятили почесним громадянам міста та героям Радянського Союзу, які брали участь у Кіровоградській наступальній операції в січні 1944 року. Серед них Іван Конєв, Олексій Жадов, Михайло Каліхов та інші. Усього два десятка людей.

Суспільне: Кропивницький

Суспільне: Кропивницький

Суспільне: Кропивницький

На виставці документи, фото, артефакти, які розповідають про Кіровоградську операцію (5-16 січня 1944 року). Це – наступальна операція військ Другого Українського фронту, яку провели з метою оточення та розгрому кіровоградського угруповання німецько-фашистських військ і виходу на річку Південний Буг, складова частина стратегічного наступу радянських військ на Правобережній Україні.

Основу укріплень Кіровограда (нині Кропивницький) становили пристосовані під оборону великі кам’яні будинки, з’єднані між собою ходами сполучень. Створили систему перехресного і флангового вогню. Підступи до міста і найважливіші об’єкти в ньому (мости, великі будинки, аеродром) нацисти замінували.

Операція розпочалася 50-хвилинною артилерійською й авіаційною підготовкою, яка подавила систему вогню противника на передньому краї, зруйнувала найближчі опорні пункти. 6 січня війська фронту розпочали бій за повне визволення Кіровограда.

На ранок 7 січня війська обійшли місто з північного заходу і півдня, позбавивши війська окупантів шляхів відходу. 8 січня обласний центр визволили.

Виставка діятиме до 27 січня.