В Івано-Франківську завершився XIII міжнародний фестиваль "Коляда на Майзлях"

12 колективів взяли участь у завершальному гала-концерті XIII міжнародного фестивалю "Коляда на Майзлях", що тривав упродовж тижня в Івано-Франківську. Про це Суспільному розповів співорганізатор фестивалю Ігор Дем’янець. Загалом у фестивалі взяли 50 колективів з різних міст України, а також з-за кордону.

Концерт розпочався з колядки у виконанні дитячого хору з Одеси "Соло музика".

Вперше у фестивалі взяв участь жіночий хор вчительок з міста Берегове Закарпатської області. Вони виконали угорську коляду.

"У нашому репертуарі є багато творів угорською мовою і українські класичні є, на латині ми часто співаємо. Берегове — таке містечко, де проживає багато угорців, і в нас, в музичній школі, працює багато угорців", — розповіла художня керівниця, диригентка колективу Тетяна Горзов.

В останній день фестивалю для франківців заспівали Оксана Муха та Тарас Чубай.

Зі слів організатора дійства Ігоря Дем’янця, на гала-концерті кожен колектив виконав по одній колядці.

Що відомо

9 січня в Івано-Франківську стартував XIII міжнародний фестиваль "Коляда на Майзлях", що об'єднує колядників з Європи, Південної та Північної Америки. Розпочали фестиваль з ходи. З чотирьох боків міста до Вічевого майдану вирушили люди з різдвяними шопками.

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