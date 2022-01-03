1-го січня 2022 року у Кропивницькому пологовому будинку народилися дівчинка. Про це Суспільному розповіла директорка будинку Людмила Романів.

Кропивничанка Вероніка Плюшка народила 1 січня о 20:10 доньку. Дівчинку назвали Софія. "Привезли мене десь о четвертій. Пологи пройшли якнайкраще. Я думала, що буде набагато гірше. Лікар і акушер гарно попрацювали. Донька мала народитися 30 числа, але вирішила 1. Її вага – 3400, зріст – 53 сантиметрів".

Що відомо

Першого січня у перинатальному центрі обласної лікарні народилися двоє хлопчиків. Про це розповіла завідувачка центру Тетяна Мітєва.

Першою народила 28-річна породілля Світлана Іщук. Це її друга дитина. Каже, хотіла дівчинку. "31-го ми святкували Новий рік, а вже о першій ночі почались перейми. Ми швидко подзвонили в лікарню, "швидка" приїхала, довго не чекали. Вранці я народила сина". Вага хлопчика – 2340 грамів, зріст – 47 сантиметрів.

Суспільне Кропивницький 28-річна породілля Світлана Іщук разом із сином

Вага другого хлопчика, який народився у центрі – 3160 грамів, сказав акушер-гінеколог Олександр Сенчук. Говорить, робота у свята нічим не відрізняється від інших днів. "У нас немає свят, вихідних, чи інших причин, щоб не бути готовими до прийняття пологів. Весь колектив працює в такому режимі, в якому повинен працювати в будь-який день".

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