Гривня стрімко падає. Офіційний курс валют

У понеділок, 18 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,12 UAH/USD. Таким чином долар виріс майже на гривню від початку у нового року.
Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.
Євро також продовжує зростати, однак трішки меншими темпами — на 7 копійок у порівнянні з учора. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
- 28,12 гривні за долар;
- 32,05 гривні за євро.
- Станом на 17 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,95 UAH/USD, щодо євро — 31,98 UAH/EUR.
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