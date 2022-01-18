У міській лікарні Краматорська встановили кріогенну ємність

У краматорській міській лікарні №3 протягом 2021 року фахівці розробили проєкт та створили систему постачання кисню до всіх корпусів лікарні. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук міський голова Краматорська Олександ Гончаренко.

"За рахунок субвенції з державного бюджету в КНП "Міська лікарня №3" був встановлений газифікатор об’ємом 10 тонн рідкого кисню. Апарат здатний перетворювати 1 л рідкого кисню на 800 л газоподібного", — розповів Гончаренко.

За словами Гончаренка, установка нового обладнання допоможе мати запас кисню на 2-3 тижні та забезпечити їм 228 ліжко-місць, 200 з яких для пацієнтів з COVID-19.

Гончаренко додав, за кошти міського бюджету в лікарні проведена повна реконструкція системи киснепроводу, що забезпечить постачання кисню до всіх відділень, які його потребують.

За даними Краматорської міської ради, станом на 18 січня у міських лікарнях з діагнозом пневмонія перебуває 76 людей, всі вони мають підтверджений коронавірус. На кисневій підтримці знаходиться 63 пацієнти, а на апаратах штучної вентиляції легень — шестеро людей. Вільних апаратів ШВЛ — 24.

Що відомо

Кріогенний газифікатор — це станція, яка переробляє рідкий кисень на газ, який за допомогою труб (магістралі) подає у палати до пацієнтів хворих на COVID-19 .

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