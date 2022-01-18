На Кіровоградщині за добу виявили 61 випадок коронавірусу, троє людей померли

Минулої доби у Кіровоградській області виявили 61 випадок коронавірусу, три з яких у дітей. Одужали 84 людини, від ускладнень захворювання померли троє. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це дані на 10:00 18 січня.

Захворювання виявили у 40 жінок та 21 чоловіка. А саме:

у 43 жителів Кропивницького району: 28 дорослих і дев’ятирічної дитини – з Кропивницької, п’ятьох людей – з Кетрисанівської, по троє – зі Знам’янської та Новгородківської, двох – з Великосеверинівської та однієї людини із Соколівської громади;

у 12 жителів Олександрійського району: сімох дорослих, 13- та 16-річної дитини – з Олександрійської, двох людей – з Новопразької, однієї – зі Світловодської громади;

у трьох жителів Новоукраїнського району: двох – з Добровеличківської та однієї людини з Новоукраїнської громади;

по одній людині з Благовіщенської, Вільшанської та Голованівської громади Голованівського району.

Хто одужав:

40 жителів Кропивницького району: 23 – з Кропивницької, восьмеро – з Новгородківської, четверо – з Компаніївської, по одній людині з Аджамської, Великосеверинівської, Катеринівської, Первозванівської та Суботцівської громад;

20 жителів Новоукраїнського району: шестеро – з Маловисківської, п’ятеро – з Новоукраїнської, троє – з Мар’янівської, по двоє людей з Новомиргородської, Рівнянської та Смолінської громад;

15 жителів Олександрійського району: п’ятеро – з Олександрійської, четверо – з Новопразької, двоє – з Онуфріївської, по одній людині з Петрівської, Попельнастівської, Приютівської та Світловодської громад;

дев’ятеро жителів Голованівського району: п’ятеро – з Гайворонської, троє – з Благовіщенської, одна людина з Голованівської громади.

Хто помер:

83-річна жінка з Долинської громади Кропивницького району;

68-річний чоловік з Кропивницької громади Кропивницького району;

53-річна жінка зі Світловодської громади Олександрійського району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 34123 жителів Кіровоградської області, серед яких 1474 дитини та 1872 медичних працівників. 30877 людей в регіоні одужали, серед них 1331 дитина та 1735 медпрацівників. 1597 людини, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли.

На ранок 18 січня на коронавірус хворіють 1649 жителів регіону.

Що відомо

У Кіровоградській області рівень госпіталізації хворих на коронавірус за тиждень зменшився на 6,9%. Про це під час брифінгу 17 січня розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

В Україні за добу підтвердили 8558 випадків захворювання на коронавірус, 1125 хворих госпіталізували. Від ускладнення захворювання померли 188 людей.

Понад 15 мільйонів українців отримали принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу.

За інформацією Надії Оперчук, на 17 січня в Кіровоградській області зробили 621690 щеплень від коронавірусу: одну дозу вакцини отримали 321149 людей, дві дози – 297269.

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