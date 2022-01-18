За добу на дорогах Тернопільщини сталося 26 аварій

На Тернопільщині сталося 26 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Метельська.

У 16-ти випадках водії скористалися європротоколом. У 2-х ДТП водії залишили місце пригоди,

у 7-ми аваріях патрульні склали на водіїв протоколи за статтею 124 КУпАП – порушення ПДР, що спричинило ДТП. В одній ДТП травмувалися люди.

"Під час руху будьте уважні та обережні, дотримуйтесь безпечної дистанції, в жодному разі не перевищуйте швидкість та утримуйтесь від ризикованих маневрувань. Крім того, з повагою ставтесь до інших учасників дорожнього руху. Шановні водії, не залишайте свої транспортні засоби біля краю проїжджої частини, адже працює снігоприбиральна техніка", – каже Метельська.

Нагадаємо, 144 снігоочисні машини прибирали сніг на Тернопільщині. Про це Суспільному повідомила речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Лебедюк.

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