Сніг та замети: ситуація на дорогах Тернопільщини

144 снігоочисні машини прибирали сніг на Тернопільщині. Про це Суспільному повідомила речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Лебедюк.

За її словами, станом на 6 ранку на дороги області висипали 2409 тонн протиожеледної суміші піску та солі.

"Хуртовина та снігопад "накрили" область протягом останньої ночі. Випав 5-сантиметровий шар снігу. Сильний вітер утворював перемети. 144 одиниці техніки забезпечували проїзд державними дорогами області. Було залучено 78 КДМ, 6 автогрейдерів, 3 трактори Т-150 і 29 навантажувачів. Дороги патрулювали 28 екіпажів", – каже Лебедюк.

Речниця розповіла, негоду можна перечекати на спеціальних майданчиках. Передусім це стосується водіїв вантажівок. У Тернопільській області їх є 38 (2 з яких – для легкових авто). Відшукати майданчики можна на мапі.

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології 18 січня на території Тернопільської області та місті Тернопіль очікуються пориви північно-західного вітру, 17 – 22 м/с, вночі місцями 25 м/с, хуртовина. На дорогах ожеледиця. ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

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