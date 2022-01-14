Дві ДТП сталися на Тернопільщині

На Тернопільщині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Про це Суспільному розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.

За його словами, аварії сталися вчора, 13 січня на автодорозі М-09 (Тернопіль-Львів-Рава-Руська), поблизу села Ярчівці Зборівської ТГ Тернопільського району.

Там зіткнулися три автомобілі "Fiat", "Audi" та "Renault". Травмувалися троє осіб, водій та пасажири "Audi".

Рятувальники провели деблокування з автомобіля, надали допомогу одному з травмованих. Всіх госпіталізували до лікарні.

О 18:10 на даній ділянці дороги трапилось ще одна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі "Honda" та "DAF". Рятувальники деблокували двох пасажирів автомобіля "Honda" та передали працівникам швидкої допомоги.

52-річну жительку міста Тернопіль госпіталізували до Тернопільської обласної клінічної лікарні.

Цистерна зі зрідженим газом в наслідок ДТП пошкоджень не зазнала та загрози не становила.

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