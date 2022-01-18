339 порушень мовного закону зафіксували на Харківщині за рік — омбудсмен

Впродовж 2021 року мовні омбудсмени отримали 3574 звернення щодо порушень мовного закону в Україні, з яких кожне десяте надходило з Харківщини.

Усього за рік в області зафіксували 339 звернень, розповів в етері "Українського радіо Харків" Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Тобто фактично кожне десяте звернення надходить з Харкова або Харківської області. П'ята частина усіх звернень, яка надійшла з Харківщини, стосувалася порушень у діяльності інтернет-магазинів — відсутність україномовної версії. Це порушення у сфері обслуговування — 88 таких звернень. Звичайно, порушення у сфері зовнішньої реклами — вивіски на різних закладах, викладені недержавною мовою", — сказав Кремінь.

"Порушення є у сфері освіти й науки. Серед порушників — і місцеві депутати, і співробітники різних органів державної влади. Таких звернень 43. У сфері охорони здоров'я і діяльності правоохоронних органів — по десять і дев'ять звернень відповідно", — додав мовний омбудсмен.

У листопаді 2021 року депутати Харківської облради підтримали програму "Розвиток та функціонування української мови як державної в Харківській області на 2022-2025 роки".

"Мені дуже приємно, що на моє звернення депутати Харківської обласної ради наприкінці 2021 року затвердили комплексну обласну програму розвитку і популяризації української мови на території Харківської області на найближчі роки. Наразі у нас є домовленість, що така ж програма буде затверджена на рівні Харкова", — зазначив Кремінь.

У 2021 в Україні мовні омбудсмени 178 разів вимагали порушників діяти за мовним законом, з яких у 138 випадків недоліки виправили.

"Тобто заходами державного контролю ми вимагаємо усунення таких недоліків протягом 30 днів. І такі недоліки усуваються", — каже Кремінь.

Повторне порушення впродовж року тягне штраф у розмірі 5100-6800 грн.

Для вдосконалення української мови омбудсмен радить "не боятися спілкуватися українською, вимагати, щоб з вами спілкувалися українською, читати українську книгу, слухати українську музику, підтримувати діяльність закладів культури екскурсіями, відвідуванням театрів".

Авторка: Вікторія Найдьонова

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