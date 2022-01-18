За добу на Дніпропетровщині підтвердили 286 нові випадки коронавірусу

За минулу добу, 17 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 286 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 5 людей. Ще 103 жителі області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 245 523 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Подолали хворобу 233 347 мешканців області. Померли 9039 людей.

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