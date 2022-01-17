Невідомі хакери здійснили атаку на сайт системи електронних закупівель Prozorro та Шевченківський районний суд Києва.

"Сьогодні о 8 ранку на сторінці форуму Prozorro Infobox з’явилося повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на інші державні сайти 14 січня. Наразі сторінка вимкнена, а фахівці проводять розслідування та працюють над оперативним відновленням роботи форуму", — повідомили у пресцентрі Держспецзв'язку о 14:00.

Водночас у відомстві наголосили, що Атака на Prozorro Infobox не вплинула на роботу системи закупівель Prozorro, оскільки це — окрема система, яка не пов'язана із системою закупівель. Система публічних закупівель працює у штатному режимі.

Окрім того, за даними Держспецзв'язку, майже всі сайти, які постраждали від кібератаки на державні інформаційні ресурси в ніч на 14 січня, відновили роботу.

Також близько 14:00 у Шевченківському районному суді також повідомили про проблеми із доступом до електронної пошти суду, офіційного вебсайту суду на порталі "Судова влада", підсистеми "Електронний суд", функціоналу автоматизованої системи документообігу суду.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк вважає, що за масштабною кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.

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