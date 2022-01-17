Невідомі хакери здійснили атаку на сайт системи електронних закупівель Prozorro та Шевченківський районний суд Києва.
"Сьогодні о 8 ранку на сторінці форуму Prozorro Infobox з’явилося повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на інші державні сайти 14 січня. Наразі сторінка вимкнена, а фахівці проводять розслідування та працюють над оперативним відновленням роботи форуму", — повідомили у пресцентрі Держспецзв'язку о 14:00.
Водночас у відомстві наголосили, що Атака на Prozorro Infobox не вплинула на роботу системи закупівель Prozorro, оскільки це — окрема система, яка не пов'язана із системою закупівель. Система публічних закупівель працює у штатному режимі.
Окрім того, за даними Держспецзв'язку, майже всі сайти, які постраждали від кібератаки на державні інформаційні ресурси в ніч на 14 січня, відновили роботу.
Також близько 14:00 у Шевченківському районному суді також повідомили про проблеми із доступом до електронної пошти суду, офіційного вебсайту суду на порталі "Судова влада", підсистеми "Електронний суд", функціоналу автоматизованої системи документообігу суду.
Що відомо
- У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.
- У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".
- Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.
- 21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.
- Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк вважає, що за масштабною кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.
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