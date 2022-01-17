У Дніпрі комунальні служби продовжують утилізувати новорічні ялинки та вивозити перероблене з майданчиків масового збирання. За словами представника департаменту житлового господарства Єгора Худякова, у місті 63 пункти для збору дерев.

Переробкою ялинок займається підрядна організація «Екологія-Д». Головний інженер компанії Олег Морозюк каже: працює шість подрібнювачів, дерева утилізують до середини лютого.

«Після переробки лишається тріска, її використовують для присипки кореневих систем дерев, щоб вони могли успішніше перезимувати. Це послуга, яка входить повністю в обслуговування багатоквартирних будинків. Ми на це не витрачаємо додаткових коштів, це стаття вивозу негабаритного сміття», - зазначає Єгор Худяков.

Посадовець додає: щороку кількість живих ялинок, які купують дніпряни, зменшується.

Що відомо

Цього року лісгоспи області готували на реалізацію майже 29 тисяч сосен. У 2020 році реалізували приблизно 12 тисяч ялинок, у 2019 році - понад 19 тисяч ялинок.

На Дніпропетровщині перед новим роком придбали понад 13 тисяч ялинок.

Читайте також

Майже 20 тисяч ялинок придбали черкащани в держлісгоспах області

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро