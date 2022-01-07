Протягом ялинкової кампанії держлісгоспи Черкащини продали майже 20 тисяч дерев на загальну суму один мільйон 950 тисяч гривень. Про це повідомила Суспільному речниця Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Сегеда.

Наталія Сегеда розповіла, що усі продані ялинки вирощені на окремих плантаціях або ж були спеціально заготовлені:

"Найбільше новорічних ялинок продали у Черкаському (4 900 дерев), Смілянському (3 100 дерев), Чигиринському (2 800 дерев) держлісгоспах", — пояснила речниця.

Вона зауважила, що лісівники області забезпечили ялинками соціальні заклади та установи, що зверталися за допомогою, – це дитячі садки, школи, дитячі навчальні центри.

За словами речниці, у 2021 році середня ціна ялинок у держлісгоспах області склала 101 гривню.

Що відомо

Лісівники Черкащини у 2021 році виростили 40 тисяч новорічних дерев для продажу. Їх продавали як у лісгоспах, так і на спеціальних торговельних майданчиках, розповіла Суспільному речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Сегеда.

Ялини та сосни вирощують на спеціальних плантаціях. Зрубувати їх будуть за мірою потреби, залежно від попиту від населення. Ще частину дерев заготовлятимуть під час рубок догляду за лісом.

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