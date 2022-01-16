На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження

На Івано-Франківщині синоптики оголосили штормове попередження. Про це Суспільному повідомили в управлінні з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.

Протягом доби 17 січня по області та місту метеорологи прогнозують сильний північно-західний вітер 25-30 м/с, хуртовину, на дорогах — ожеледицю (другий рівень небезпечності — помаранчевий).

17 січня у високогір'ї Івано-Франківської області через хуртовини синоптики прогнозують значну сніголавинну небезпеку.

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