Штормове попередження. На Миколаївщині синоптики прогнозують вітер до 20 м/с

На території Миколаївської області 17 січня та протягом доби 18 січня синоптики прогнозують північно-західний вітер, у поривах до 15–20 метрів за секунду.

Про це кореспондентам Суспільного розповів провідний синоптик Миколаївського гідрометеоцентру Роман Мурмило.

За словами Романа Мурмила, по області оголошений перший (жовтий) рівень небезпечності.

"Миколаївщиною проходитиме холодний атмосферний фронт, тому вночі проти 18 січня можливий сніг та мокрий сніг. Атмосферний фронт переміщуватиметься з північного заходу на південний схід, тому на ранок опади припиняться, а пік поривів прийдеться на 8:00 — 12:00. Відразу почнеться вторгнення холодної повітряної маси", — сказав Роман Мурмило.

Як розповів Роман Мурмило, нічні температури найближчої доби сягатимуть шести градусів морозу, вдень буде близько нуля — від двох морозу до трьох градусів тепла.

Що відомо

За даними Українського гідрометеорологічного центру, штормове попередження об'явили по всій території України. 17 січня вдень в Україні пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, (І рівень небезпечності, жовтий), у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 18 січня в Україні синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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