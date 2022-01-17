Вранці 17 січня у Хмельницькому на вулиці Пілотській сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула 90-річна жителька обласного центру. Працівники територіального управління ДБР, розташованого у Хмельницькому, розпочали досудове розслідування за фактом смертельної ДТП за участі головного державного інспектора Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби України.

Про це Суспільному розповіла речниця територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Катерина Герасімук.

«За попередньою інформацією, сьогодні, 17 січня, на вулиці Пілотській у Хмельницькому митник за кермом власного автомобіля здійснив наїзд на 90-річну жінку, що переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Потерпіла від отриманих травм загинула на місці події. У стані алкогольного сп’яніння водій не перебував», – зазначила Катерина Герасімук.

Зі слів речниці, попередня кваліфікація правопорушення - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті, додає Катерина Герасімук, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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