На Хмельниччині водій вантажівки проїжджаючи повз пішохода зачепив його дзеркалом заднього виду. У результаті чоловік впав та отримав ряд тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє сектор комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 11 січня, близько 19.30 години неподалік села Кременчуки Хмельницького району.

"24-річний житель міста Старокостянтинів, керуючи вантажівкою "Мерседес", правим дзеркалом заднього виду зачепив 35-річного місцевого жителя, який рухався по обочині. Пішохід впав і отримав цілий ряд тілесних ушкоджень, з якими був госпіталізований до реанімаційного відділення місцевої лікарні", - кажуть у поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюються всі обставини події.

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